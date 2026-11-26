El carguero Med Emre, con bandera de Malta, se hundió durante la madrugada de este jueves a unas 25 millas náuticas de Ibiza. En el barco viajaban 17 tripulantes, uno de los cuales ha fallecido y otros seis han resultado heridos leves. La embarcación transportaba alrededor de 1,2 millones de litros de combustible y las autoridades mantienen activados los protocolos de emergencia ante el riesgo de contaminación marítima.

El accidente se produjo cuando el buque navegaba desde Algeciras hacia Barcelona. Se trata de un barco de transporte de productos químicos que llevaba en sus bodegas unas 7.000 toneladas métricas de gasóleo, una carga que convierte el naufragio en un incidente de especial preocupación para las autoridades medioambientales y marítimas.

Según los primeros datos facilitados por los servicios de emergencia, el hundimiento tuvo lugar en aguas próximas a Ibiza, después de que la embarcación sufriera una grave emergencia que obligó a movilizar un amplio dispositivo de rescate.

Una llamada de socorro que terminó en tragedia

La emergencia comenzó a las 21:30 horas del miércoles, cuando el Med Emre lanzó una llamada de socorro mientras se encontraba en aguas próximas a Tarragona. Apenas seis minutos después, la tripulación comunicó que el barco tenía una vía de agua y había alcanzado una escora de 90 grados, una situación crítica que hacía prácticamente imposible mantener la embarcación a flote. El hundimiento se produjo en torno a las 23:30 horas, cuando el buque navegaba en una zona situada entre Valencia e Ibiza. Varias embarcaciones que se encontraban cerca acudieron inmediatamente en su auxilio.

El marinero fallecido fue evacuado a Ibiza y trasladado al Hospital Can Misses, donde se confirmó su muerte. Los seis supervivientes que llegaron a la isla presentaban principalmente síntomas de hipotermia.

Seis heridos y preocupación por el combustible

Los afectados fueron atendidos por los equipos del SAMU 061 y trasladados al Hospital Can Misses y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Dos de ellos permanecían en observación en Can Misses, mientras que otros cuatro ingresaron en la Policlínica. Estos últimos presentaban hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y síntomas relacionados con la exposición a productos petrolíferos.

La principal preocupación, sin embargo, se centra ahora en las posibles consecuencias medioambientales del naufragio.

En una primera inspección efectuada durante la mañana de este jueves no se había detectado un vertido de combustible ni habían aparecido restos del barco en la superficie.

Las autoridades han solicitado además imágenes de satélite a la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la activación del sistema Copernicus de la Unión Europea para vigilar la evolución de la zona durante los próximos días.

La profundidad de las aguas, que supera los 800 metros en algunos puntos del entorno de Ibiza y Formentera, añade dificultades a las labores de evaluación.

Los servicios de emergencia mantienen la vigilancia mientras recopilan información sobre las causas del accidente y sus posibles consecuencias. La prioridad inmediata es determinar si se ha producido alguna fuga de las 7.000 toneladas de gasóleo que transportaba el Med Emre y evitar que un eventual vertido alcance las costas de Ibiza.