Sevilla ha registrado hoy su segundo atropello mortal en apenas unos días. Dos personas han fallecido este jueves 26 de noviembre tras ser arrolladas a primera hora de la mañana en la avenida de la Borbolla, en la capital hispalense, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

Según publica el Diario de Sevilla, las víctimas serían dos vigilantes de seguridad que se dirigían a sus respectivos puestos de trabajo. Uno trabajaba en la Oficina de Extranjería y el otro en el registro de la Delegación del Gobierno en Andalucía. El conductor del turismo también se desplazaba a trabajar cuando se ha producido el atropello. Ambos peatones han fallecido en el acto.

Las primeras hipótesis apuntan a que los dos vigilantes habrían cruzado la calzada de forma indebida. El vehículo implicado ya ha sido retirado por la Policía Local para someterlo a las pruebas pertinentes.

El accidente ha obligado a cortar la circulación en esta vía, donde los servicios de emergencia trabajan tras el suceso. La Policía Local ha pedido a los conductores que eviten la zona y utilicen itinerarios alternativos para facilitar las labores de los equipos que atienden el atropello.

Así lo ha hecho también Emergencias Sevilla, que ha compartido en sus redes sociales imágenes del lugar de los hechos. "Se recomienda evitar la zona y utilizar vías alternativas para no colapsar la avenida y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia", escribían poco antes de las 8:00 horas.

🚨 ATENCIÓN | Accidente de tráfico en la Avda. de la Borbolla. ⚠️ Se recomienda evitar la zona y utilizar vías alternativas para no colapsar la avenida y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia. pic.twitter.com/sLhq5VxRdC — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 26, 2026

Se trata del segundo accidente mortal de este tipo registrado en Sevilla en menos de una semana. El pasado sábado 21 de noviembre, un joven natural de El Puerto de Santa María perdió la vida tras ser atropellado en la madrugada en la avenida Cardenal Bueno Monreal. En aquel caso, el vehículo implicado se dio a la fuga tras arrollarlo.

De hecho, la Policía Local continúa tratando de localizar tanto al turismo como a la persona que conducía en el momento del accidente. Para avanzar en la búsqueda, el pasado domingo por la tarde difundió a través de sus redes sociales un cartel con las características del coche.

🚨 La Policía Local busca este vehículo por un atropello El vehículo se dio a la fuga en Cardenal Bueno Monreal, sentido Juan Pablo II, y está implicado en un siniestro vial ocurrido en la noche del viernes al sábado 21 de noviembre de 2026, a las 03:40 h. 🚗 Es un vehículo… pic.twitter.com/PHpsaCX7Vt — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 22, 2026

Los agentes buscan un vehículo oscuro, posiblemente un Volkswagen Golf, un SEAT Arosa o un modelo similar, que debe presentar daños en el capó y en la luna delantera como consecuencia del impacto con el joven.

Otros atropellos mortales en Sevilla

Ya el año pasado, por estas fechas, se investigó la muerte de un hombre de mediana edad cuyo cuerpo apareció en la avenida Ramón y Cajal, después de ser atropellado y arrastrado en los bajos del coche más de cinco kilómetros. Los primeros indicios apuntaron entonces a que el atropello se produjo en otro punto de la ciudad y la víctima quedó atrapada bajo el coche hasta el lugar donde finalmente fue localizada.

Aquel atropello obligó a cortar durante horas el tráfico en la avenida San Francisco Javier, sentido Diego Martínez Barrios, con desvíos en varias líneas de Tussam hasta que la circulación pudo restablecerse.

Fuentes cercanas al caso citadas por varios medios señalaron que la conductora afirmó haber sentido "un fuerte golpe" en plena lluvia, pero sin advertir qué había sucedido. No fue hasta llegar a la avenida San Francisco Javier cuando un peatón la alertó de que llevaba a una persona bajo el vehículo. Tras la llegada de los servicios de emergencia, solo se pudo certificar el fallecimiento del hombre.