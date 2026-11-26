El Gobierno nacional, a través de la Dirección de la Marina Mercante, ha activado el nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional por posible vertido contaminante del gasóleo contenido en el barco hundido a 25 millas de Ibiza, un naufragio que ha costado la vida a uno de los 17 tripulantes del buque. El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Valencia recibió una llamada de socorro MAYDAY a las 21:30 horas UTC del 25 de noviembre. Seis minutos después, el buque comunicó que tenía una vía de agua y una escora de unos 90 grados. El hundimiento se produjo en torno a las 23:00 horas UTC.

El barco, el Med Enre, un carguero con bandera de Malta que navegaba desde Algeciras hasta Barcelona, transportaba 1,2 millones de litros de combustible. Según el portal de rastreo marítimo Vessel Finder, tiene una eslora de 119 metros y fue construido en 2019.

El nivel 2 de emergencia del Plan Marítimo Nacional implica el despliegue de medios estatales extraordinarios para contener y combatir un vertido que puede afectar gravemente al ecosistema marino y al litoral.

🚨Emergències activa el PLATERBAL en nivell 0 per l'enfonsament d'un vaixell carregat de gasoil a 25 milles d'Eivissa 7 dels 17 tripulants de l'embarcació han estat traslladats a Eivissa; un d'ells ha mort Des de la Direcció General d'Emergències i Interior del @goib s'està… pic.twitter.com/ZBNAI8yf2r — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) November 26, 2026

Salvamento Marítimo ha movilizado al barco Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes, que se dirige al lugar del hundimiento, donde ya se encuentra otra embarcación del servicio de emergencias, la Salvamar Talia. Además, se ha unido a esta tarea un avión de Salvamento Marítimo que sobrevuela la zona.

El primer informe de Salvamento Marítimo descarta "objetos flotantes" o "indicios de contaminación", aunque tendrá que seguir explorando el lugar.

Un fallecido

De los diecisiete tripulantes que viajaban a bordo del barco, siete han sido trasladados a Ibiza, entre ellos el marinero fallecido, que tenía 46 años y era de origen turco. Los otros seis heridos, atendidos en el hospital Can Misses y en la clínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, presentaban heridas leves e hipotermia.

De los diez tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia y los otros cinco han quedado en buen estado a bordo de una embarcación de rescate que intervino en la emergencia por su proximidad a la zona.

En las labores de rescate han participado tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona, así como varios barcos de este mismo organismo y otros barcos mercantes que se encontraban cerca de la zona.

La presidenta del Gobierno Balear, Marga Prohens, ha mostrado en la red social X su preocupación por el accidente.

Seguint amb preocupació l'accident d'un vaixell que transportava combustible des d'Algecires a Barcelona a 25 milles d'Eivissa. El vaixell accidentat duia 17 tripulants i hem de lamentar la mort d'un d'ells. La resta han estat desplaçats a hospitals de la Comunitat Valenciana o… https://t.co/VkXe1sBTaB — Marga Prohens (@MargaProhens) November 26, 2026

Ha manifestado sus condolencias a la familia del tripulante fallecido. En términos similares se ha expresado la presidenta del Congreso, Francina Armengol.