La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio imprudente tras la muerte de David Macía Fernández, alcalde pedáneo de Tombrío de Abajo (León), durante una montería de jabalíes celebrada este jueves. La víctima habría recibido accidentalmente un disparo en la cabeza efectuado por otro cazador.

El fallecido, casado y padre de dos hijos, era trabajador del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y llevaba cerca de una década al frente de la junta vecinal por el PSOE, según informa El País. Tombrío de Abajo es una localidad de 210 habitantes perteneciente al municipio de Toreno, en la comarca de El Bierzo.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el aviso se recibió en torno a las 18:40 horas del jueves. Fue la Guardia Civil la que alertó de lo sucedido mientras sus efectivos se dirigían al lugar del incidente. "Indican que han recibido el aviso de que una persona ha resultado herida por un disparo en una cacería de jabalíes", recoge el comunicado de Emergencias.

Una zona de difícil acceso

Hasta allí se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Salud de Castilla y León, un equipo médico del centro de salud de Toreno y efectivos del Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil.

A su llegada, los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del alcalde. El disparo se había producido en un "lugar de difícil acceso para vehículos", lo que obligó a movilizar también a los bomberos de Ponferrada para evacuar el cuerpo de la víctima.

La Subdelegación del Gobierno en León ha informado este viernes por la mañana de que el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada ha detenido al hombre que presuntamente efectuó el disparo.

La investigación permanece abierta a la espera de los resultados de la autopsia y del correspondiente informe médico-forense, que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del regidor.

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Dos días de luto

El Ayuntamiento de Toreno ha decretado dos días de luto y ha trasladado su pésame a los familiares y allegados del fallecido. También la Diputación de León ha lamentado lo sucedido a través de sus redes sociales: "Mostramos nuestro pesar y nuestras condolencias a la familia y seres queridos del alcalde pedáneo de Tombrio de Abajo, David Macía Fernández, que ha fallecido este jueves".