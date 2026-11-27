El Gobierno trabaja en el traslado a puerto del buque Med Emre, que se ha hundido este jueves entre Valencia e Ibiza cuando transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino (MGO). El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que las últimas informaciones de las que dispone el Ejecutivo descartan el riesgo de vertido.

"Las últimas noticias que tenemos es que el casco está intacto, que no hay ningún riesgo de que haya ningún tipo de vertido y que es factible que el barco sea remolcado", ha explicado el titular de Interior en declaraciones a los medios de comunicación en Alcorcón (Madrid).

Según ha precisado Marlaska, los esfuerzos del Gobierno se centran ahora en conseguir que el buque "sea remolcado con las máximas garantías y al puerto más adecuado".

El traslado del buque

Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del próximo domingo, Pedro Sánchez, ha situado "en las próximas horas y días" el traslado de la embarcación a un puerto "seguro" con el objetivo de "resolver la crisis" desencadenada este jueves.

Una de las incógnitas que quedan por despejar es cómo se llevará a cabo la operación de remolque, dado que el buque se encuentra actualmente con la quilla al sol. Preguntado por la posibilidad de trasladar la embarcación en estas condiciones, Sánchez ha remitido a los "criterios técnicos" que se están teniendo en cuenta para determinar cómo proceder.

Aunque los datos disponibles apuntan a que no se están produciendo fugas en los depósitos de combustible, el jefe del Ejecutivo se ha mostrado cauto: "En principio, los datos nos indican que efectivamente no se está produciendo esa fuga en los tanques, pero en todo caso lo tomo como lo que es. Es un indicador. No tengo al 100% la información completa sobre este asunto".

Sánchez también ha recordado que, tras el siniestro, se ha activado el nivel 2 del Plan Marítimo Nacional y que el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se ha desplazado a la zona.