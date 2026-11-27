Un policía nacional ha resultado herido de bala en una operación antidroga llevada a cabo este jueves en la localidad malagueña de Nerja, después de que los sospechosos abrieran fuego.

El agente, perteneciente a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), resultó herido por esquirlas de bala en una pierna.

El incidente se produjo en el marco de un operativo contra el narcotráfico, el cual está declarado bajo secreto judicial. Según medios locales, el tiroteo ocurrió en el marco de una investigación contra el narcotráfico en la comarca de la Axarquía. Varios agentes de paisano realizaban labores de vigilancia cuando uno de los sospechosos bajó de su vehículo y abrió fuego contra ellos.

El agente se encuentra hospitalizado, tras pasar por quirófano, y no se teme por su vida, según ha informado este viernes la Policía Nacional.

Hachís

Por su parte, la Unión Federal de la Policía (UFP) ha señalado que los hechos se produjeron durante una actuación en la que estaban implicados dos vehículos cargados de hachís, cuyos ocupantes abrieron fuego contra los agentes.

Pese a ello, los policías consiguieron intervenir parte del alijo que transportaban los sospechosos, aunque no pudieron arrestar a los atacantes, que huyeron del lugar y están siendo buscados mediante un amplio despliegue policial, ha indicado el sindicato. Se ha arrestado a unas ocho personas vinculadas a la red.

Asimismo, los agentes habrían intervenido alrededor de 1.500 kilos de hachís y cuatro armas de fuego, entre las que destaca un fusil de asalto AK-47, según publica Diario Sur.

Operaciones antidroga

En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han ejecutado varias macrooperaciones antidroga en Málaga. Más concretamente, en la Costa del Sol, con incautaciones de varias toneladas de estupefacientes, decomisos de armas de guerra y golpes directos al blanqueo de capitales.

Esta misma semana, una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera se saldó con ocho detenidos y 21 registros en Málaga, Cádiz y Sevilla. La red usaba testaferros y sociedades pantalla para invertir el dinero de la droga en inmuebles. Se intervinieron vehículos, armas largas y embarcaciones.