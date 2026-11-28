La Guardia Civil ha asestado un contundente golpe contra la ciberdelincuencia organizada tras desmantelar una trama delictiva asentada en la provincia de Valencia. La denominada operación Hifalcos se ha saldado con el arresto de tres individuos y la imputación formal de otros veinticuatro, acusados de delitos continuados de estafa informática, blanqueo de capitales y amenazas. Entre los detenidos figura el presunto cabecilla del entramado criminal, un vecino de Requena que dirigía la actividad diaria.

El grupo desplegaba un amplio abanico de ardides tecnológicos para despojar de sus ahorros a las víctimas. Entre las tácticas recurrentes figuraba el conocido timo del 'hijo en apuros', junto a prácticas especializadas de carding —sustracción ilícita de datos bancarios—, vishing telefónico y el engaño a empresas conocido como fraude del CEO. Mediante estas fórmulas, los ciberdelincuentes atacaron a damnificados no solo en España, sino también en Francia, Italia y Reino Unido, motivo por el cual los investigadores colaboran estrechamente con Europol para esclarecer el impacto internacional de la trama.

#OperacionesGC | Desarticulada una organización criminal dedicada a estafas informáticas en Valencia

📍 Valencia y Requena. 👮🏻‍♂️ Actuación: Agentes del Equipo Arroba de la Comandancia de Valencia han detenido a 3 personas e investigado a otras 24 por estafas informáticas, blanqueo… pic.twitter.com/6ZqZpI7vAC — Guardia Civil (@guardiacivil) November 28, 2026

Para canalizar el capital ilícito, la organización captaba a personas vulnerables como mulas intermediarias a cambio de una comisión económica. Sin embargo, cuando estos titulares intentaban apartarse de la estructura, eran sometidos a graves amenazas y coacciones para forzarles a continuar facilitando sus cuentas y retirar los fondos retenidos por las entidades financieras. Las pesquisas policiales arrancaron a raíz de la denuncia de un residente de Requena, quien cedió sus credenciales de banca electrónica como favor personal antes de que su depósito quedara bloqueado por ingresos de procedencia delictiva.

A partir de esa alerta, los agentes reconstruyeron los canales de blanqueo empleados por la red. El dinero obtenido se transfería a gran velocidad y se retiraba en efectivo para su uso en salones de juego o para su conversión en criptomonedas —llegando uno de los sospechosos a ingresar más de 35.000 euros en cajeros automáticos especializados—. Asimismo, el presunto cabecilla constituyó hasta cinco comercios ficticios en plataformas digitales de pago para simular ventas con tarjetas ajenas, costeándose así estancias hoteleras y alquileres diarios de automóviles de alta gama.

Hasta el momento, las diligencias judiciales han acreditado un perjuicio económico superior a los 83.000 euros sobre un total de 40 víctimas directas, aunque los investigadores calculan que el fraude global supera los 150.000 euros y alcanza a más de 170 perjudicados. Durante los cuatro registros practicados en Requena y Valencia, se intervinieron dispositivos informáticos, teléfonos, dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y un arma de fuego simulada con la que presuntamente amedrentaban a sus colaboradores, además de inspeccionar un locutorio utilizado para activar líneas sin los debidos controles.