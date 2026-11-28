El alcalde de Orón —una pedanía de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro—, Ricardo da Rocha, ha presentado su dimisión después de ser detenido esta semana en el marco de una investigación por una presunta agresión sexual a una menor de 13 años. Da Rocha, hasta ahora militante del Partido Popular, pasó una noche en dependencias policiales y quedó en libertad con una orden de alejamiento respecto de la niña. La investigación judicial continúa abierta y los hechos denunciados aún deben ser esclarecidos.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor, según fuentes de la investigación citadas por distintos medios. Los hechos habrían ocurrido aproximadamente un mes antes de la detención en un establecimiento de la localidad. La investigación se centra en unos presuntos tocamientos y por el momento no se han hecho públicos más detalles que permitan aclarar las circunstancias de lo sucedido, al tiempo que desde el PP piden que sea respetada la presunción de inocencia del denunciado.

Dimisión y suspensión del PP

El presidente comarcal del Partido Popular en Miranda de Ebro, Jorge Castro, ha confirmado la renuncia de Da Rocha, al tiempo que ha explicado que fue el propio alcalde quien comunicó al partido la existencia de la denuncia y puso el cargo a disposición de la formación. El PP aceptó la dimisión y acordó suspenderle temporalmente de militancia mientras se esclarecen los hechos.

Castro ha manifestado que el partido mantiene el derecho del denunciado a la presunción de inocencia. La dimisión se refiere a su responsabilidad como alcalde pedáneo; la suspensión afecta a su vínculo con la formación popular mientras avanza la investigación. La situación política en la junta administrativa de Orón queda ahora pendiente de la elección de un sustituto.

Según la información difundida, los otros dos vocales de la junta deberán elegir al nuevo responsable de la pedanía, siempre que alguno de ellos esté dispuesto a asumir el puesto. Por el momento no se ha concretado cuándo se celebrará esa elección ni quién podría ocupar el cargo.

IU pide proteger a la menor

Izquierda Unida de Castilla y León no ha dudado en condenar la presunta agresión de Da Rocha, al tiempo que ha expresado su solidaridad con la niña y con su familia. La formación reclama una respuesta institucional inmediata que garantice su protección y acompañamiento, al tiempo que pide que los servicios de protección a la infancia y los recursos especializados en violencia sexual actúen de forma coordinada.

La petición incluye atención psicológica, social y jurídica para la menor y su entorno familiar. IU también ha subrayado la necesidad de preservar la intimidad de la niña y evitar la difusión de datos que puedan identificarla durante el procedimiento. La formación de izquierdas considera que la protección de la menor debe mantenerse como prioridad mientras se investigan los hechos.

En el ámbito municipal, IU respalda la petición del grupo de IU-Podemos para que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro recabe la mayor información posible sobre el caso por los cauces oficiales y colabore con las autoridades que investigan los hechos denunciados. También pide que los servicios jurídicos municipales estudien si el consistorio puede personarse en la causa. La información disponible no indica que el Ayuntamiento haya tomado ya una decisión al respecto.

La investigación deberá determinar qué ocurrió y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, Ricardo da Rocha ha dejado el cargo, el Partido Popular lo ha suspendido provisionalmente de militancia y la pedanía de Orón debe resolver quién asumirá a partir de ahora la alcaldía. Las autoridades mantienen la orden de alejamiento respecto de la menor como medida cautelar.