Un hombre que participaba en una jornada cinegética ha tenido que ser rescatado y trasladado de urgencia este sábado tras sufrir una caída al cauce del río Semeldón, dentro del término municipal de Ponga. El operativo fue llevado a cabo por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado perteneciente al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que se movilizó con rapidez ante la imposibilidad de acceder por tierra hasta el punto donde yacía el herido.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias registró el primer aviso del suceso a las 13:15 horas. En la llamada de socorro se detallaba que la víctima había sufrido un percance mientras se encontraba cazando con una cuadrilla en las inmediaciones del río. Aunque los integrantes de la partida actuaron con celeridad para extraer al afectado de la corriente fluvial y ponerlo a salvo de una inmersión prolongada, la orografía del terreno complicó de inmediato las labores de auxilio, al tratarse de un paraje completamente desprovisto de accesos rodados para vehículos terrestres.

Ante estas circunstancias geográficas, la activación del medio aéreo resultó indispensable. Los especialistas en rescate descendieron hasta la zona para prestar una primera atención sanitaria sobre el terreno al cazador accidentado. Una vez estabilizado e inmovilizado conforme a los protocolos médicos de urgencia, procedieron a izarlo a la cabina de la aeronave para emprender vuelo directo hacia la capital asturiana, garantizando la continuidad de los cuidados durante el trayecto.

El helicóptero medicalizado tomó tierra en las instalaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, a las 15:19 horas, momento en que el paciente fue transferido al equipo médico de guardia del complejo hospitalario para una evaluación diagnóstica exhaustiva. Poco después, a las 15:43 horas, la aeronave dio por finalizado el servicio y regresó a su base operativa. De la intervención también fueron puntualmente informados el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y la Guardia Civil.