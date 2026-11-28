Un trágico accidente en las labores del campo se ha cobrado la vida de una mujer en el municipio de Villalba, en la provincia de Lugo. El suceso se produjo en la mañana de este martes cuando la víctima sufrió una descarga eléctrica mientras manipulaba o se encontraba en las inmediaciones de la toma de fuerza de un tractor, un mecanismo habitual en las tareas agrícolas pero que entraña considerables riesgos mecánicos si se produce cualquier fallo o enganche fortuito.

Según informó la central de emergencias del 112 Galicia, la alerta se activó alrededor de las 10:30 horas tras la llamada de un particular que solicitaba asistencia médica urgente. En la comunicación inicial se advirtió de que la afectada no sólo había recibido el choque eléctrico, sino que además había quedado atrapada por el dispositivo del vehículo agrario y presentaba un fuerte golpe en la cabeza como consecuencia sobrevenida del impacto posterior a la descarga.

De manera inmediata, el centro coordinador movilizó un amplio dispositivo de auxilio compuesto por los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, dotaciones de los Bomberos de Villalba y patrullas de la Guardia Civil. Aunque los efectivos del parque comarcal se desplazaron con celeridad con material de excarcelación, a su llegada la mujer ya había sido liberada del mecanismo por quienes se encontraban en el punto, por lo que no fue precisa su intervención técnica para el rescate.

Pese a la rápida respuesta de los equipos sanitarios, que practicaron durante varios minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, nada se pudo hacer por salvar la vida de la víctima. Los facultativos desplazados tan sólo pudieron certificar el fallecimiento en el mismo lugar de los hechos, dada la extrema gravedad de las lesiones craneales combinadas con los efectos letales de la corriente.

Los agentes de la Guardia Civil instruyeron las correspondientes diligencias y se hicieron cargo de la investigación para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo la fatal avería del vehículo. El suceso ha causado una honda conmoción entre los vecinos de la comarca lucense de Terra Chá, donde este tipo de maquinaria constituye una herramienta cotidiana de trabajo.