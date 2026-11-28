Un hombre de 65 años de edad ha resultado herido de diversa consideración este sábado tras precipitarse mientras practicaba vuelo sin motor y quedar atrapado en las ramas de un árbol en el término municipal de Arcones, en la provincia de Segovia. El suceso se ha producido en las inmediaciones del paraje de Castillejo, un enclave habitual para el despegue y aterrizaje de aficionados al parapente y al vuelo libre situado en las estribaciones de la sierra de Guadarrama.

El siniestro tuvo lugar a primera hora de la tarde, concretamente a las 16:55 horas, momento en el que la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada de auxilio. Varios testigos alertaron de la brusca caída del planeador y señalaron que el tripulante se encontraba suspendido a cierta altura del suelo, sin posibilidad de descender por sus propios medios y aquejado de importantes dolores físicos.

Según precisaron los alertantes en su comunicación a los operadores del servicio de emergencias, la víctima presentaba lesiones de consideración en la espalda y en las piernas derivadas del fuerte impacto contra las ramas. Además, advirtieron a los equipos de socorro de que el punto exacto en el que había quedado varado el aparato resultaba inaccesible por carretera para los vehículos medicalizados, circunstancia que obligaba a organizar un dispositivo de rescate terrestre para descender y portear al herido a pie hasta un enclave transitable.

Ante esta situación, el Centro Coordinador de Emergencias movilizó a efectivos de la Guardia Civil y a dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Segovia para asegurar el perímetro y colaborar en la extracción de la víctima del árbol. Paralelamente, Emergencias Sanitarias - Sacyl despachó una ambulancia de soporte vital básico y activó al personal del centro de salud de Navafría para prestar la primera asistencia facultativa en el lugar de los hechos.

Tras conseguir descolgar al piloto y estabilizarlo sobre el terreno, los efectivos de salvamento evacuaron al paciente en camilla a través de la zona agreste hasta el vehículo sanitario. Una vez allí, fue acomodado y trasladado de urgencia al Complejo Asistencial de Segovia, donde quedó ingresado para someterse a una evaluación exhaustiva y determinar el alcance de sus traumatismos.