Un niño de once años se encuentra en estado crítico después de resultar herido por arma blanca durante una pelea en Pacs del Penedés, en la provincia de Barcelona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:45 horas en la vía pública, cerca de la carretera BP-2121. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos hombres, de 31 y 47 años, presuntamente implicados en la agresión, según fuentes próximas a la investigación citadas por EFE. La policía trabaja para reconstruir lo ocurrido y determinar qué desencadenó el enfrentamiento.

El menor recibió asistencia inicial de los equipos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que lo estabilizaron antes de trasladarlo en helicóptero al Hospital San Juan de Dios, en Esplugas de Llobregat. El niño ingresó en estado crítico, según las informaciones publicadas durante la tarde. No han trascendido datos que permitan identificarlo ni se han difundido detalles sobre su evolución posterior.

La intervención movilizó ambulancias y un helicóptero medicalizado. Agentes de los Mossos acudieron al lugar y se hicieron cargo de las primeras diligencias. La detención de dos sospechosos se produjo en el marco de las actuaciones policiales posteriores a la pelea. Las autoridades no han hecho públicos, por el momento, más detalles sobre la relación entre los arrestados y el menor ni sobre las circunstancias concretas de la agresión.

Una pelea que investiga la policía

La principal incógnita es cómo comenzó el enfrentamiento y cuántas personas participaron. Las primeras informaciones apuntan a una pelea en la vía pública, pero no han aclarado si los implicados se conocían ni si existía algún conflicto previo. Tampoco se han confirmado públicamente las circunstancias que llevaron a que el niño resultara herido por arma blanca.

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Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación para esclarecer la secuencia de los hechos, determinar la participación de cada uno de los detenidos y conocer qué ocurrió antes de la agresión. La información disponible no permite atribuir a los arrestados una responsabilidad probada: su presunta implicación forma parte de las pesquisas en curso. No se han difundido por ahora detalles sobre los cargos que podrían afrontar ni sobre su situación judicial.

Traslado urgente al hospital

Tras recibir el aviso, los profesionales sanitarios atendieron al menor en el lugar y lo estabilizaron antes de organizar su traslado. El helicóptero medicalizado permitió llevarlo con rapidez al centro pediátrico de referencia, donde quedó ingresado en estado crítico. El dispositivo de emergencias incluyó también varias ambulancias, según las informaciones difundidas sobre el suceso.

La gravedad del estado del niño convirtió la asistencia sanitaria en una prioridad desde los primeros momentos. Las autoridades no han comunicado si la víctima necesitó una intervención quirúrgica ni han detallado el alcance de las heridas. Por respeto a su intimidad, tampoco se han difundido datos personales o familiares que permitan identificarlo.

Pacs del Penedés, municipio del Alto Penedés, fue escenario de un amplio despliegue policial y sanitario durante la tarde del sábado. La investigación deberá aclarar tanto el motivo de la pelea como el número de personas presentes y el papel que pudo desempeñar cada una. Por el momento, la información confirmada se limita a la asistencia crítica del menor, su traslado al hospital y la detención de dos hombres.

Las pesquisas tendrán que reconstruir también el origen y el desarrollo del enfrentamiento. Cualquier avance sobre el estado del niño o la situación de los detenidos dependerá de las comunicaciones oficiales y de las diligencias que se practiquen. Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles que podrían afectar a la investigación y a la protección del menor.