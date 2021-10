El nuevo líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la posibilidad de un adelanto electoral en la región en la que la suma de PP y Vox podría acabar con la deriva catalanista del gobierno de Ximo Puig.

Mazón ha comentado sobre el posible adelanto de los comicios en la Comunidad Valenciana que ni Ximo Puig "sabe lo que tiene que hacer" y que la clave es la "caída de Podemos", la "ruptura absoluta entre el tripartito" y la subida de PP y Vox. Cree que el presidente socialista convocará las elecciones cuando vea que puede ser "menos malo" para él.

El también presidente de la Diputación de Alicante ha asegurado que pese a que las encuestas no dan esos resultados él aspira "a la mayoría absoluta" y que cree "en el crecimiento exponencial" del PP. También ha dicho que "Vox sabe que nosotros aspiramos a gobernar en solitario" pero no descarta pactar con ellos.

Mazón ha destacado que "si llegan los resultado y podemos cambiar las cosas en la Comunidad Valenciana me sentaré con Vox porque es un partido democrático". "Si he pactado los presupuestos con Compromís, ¿cómo no me voy a sentar con Vox?", se ha preguntado el líder del PP que ha recordado que lo hizo en la Diputación de Alicante.

Refiriéndose a la política lingüística, Mazón ha dicho que la lengua valenciana "es una riqueza que tenemos, no una imposición": "Para que en Orihuela quieran al valenciano, hay que promocionarlo; para que lo odien, imponerlo". Además, ha destacado que, en materia educativa, "la guerra a la que nos está acostumbrando Compromís no es sólo lingüística: es también contra la concertada".

¿Casado vs. Ayuso?

Con respecto a su partido, el líder del PP de la Comunidad Valenciana ha dicho que, en caso de primarias, "votaría a Casado, sin ninguna duda", porque Isabel Díaz Ayuso, en Valencia, dijo que no se presentaría. "Yo votaría a Casado –ha insistido–, entre otras cosas, porque ya lo he hecho". Al ser preguntado por el congreso del PP de Madrid, Mazón no se ha querido mojar: "No me voy a pronunciar sobre un congreso que no ha ocurrido. Ayuso tiene una cosa que yo no tengo: un gobierno importantísimo en la Comunidad de Madrid".

Oltra, libros LGTBI y burros muertos

Además, el presidente del PP en la Comunidad Valenciana ha comentado tres noticias que afectan directamente al tripartito que gobierna en la región con Ximo Puig a la cabeza. Ha contado que el Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana acusó directamente a Mónica Oltra de entorpecer la investigación sobre los abusos de su exmarido. Cree que esto "puede tener un recorrido judicial" y que la chica abusada "no descarta que haya más casos".

También ha contado que la concejalía de LGTBI de Castellón repartió por los colegios 32 libros con contenido sexual y anticlerical y un juez lo ha parado con una medida cautelar. Mazón se ha preguntado sobre de donde viene "el flujo del dinero" ya que "los libros no se editan solos". "¿Dónde están las facturas?", se ha preguntado.

El tercer tema que implica la mala gestión del tripartito en la Comunidad Valenciana es la muerte de unos burros que ha acabado con la dimisión del director general de Medio Ambiente. Ha criticado como este "animalismo fake" ha acabado "con los burros muertos" y desde la Generalidad "culpan al pastor".

Finalmente, ha asegurado que María José Catalá "va a ser alcaldesa de Valencia, no les quepa ninguna duda".