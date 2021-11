Este jueves se ha vuelto a hablar de sexo anal en las Cortes Valencianas: la diputada de Vox Ángeles Criado ha vuelto a exhibir desde la tribuna el cartel del dónut y el plátano de una campaña sobre información sexual que ya echaron en cara a Ximo Puig y que ahora han utilizado contra la vicepresidenta y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, en la sesión de control al Gobierno.

Criado, que ha denunciado la falta de políticas de natalidad y la promoción del "aborto y todo tipo de relaciones donde no nacen niños", ha dicho de la campaña que es "comunista, de adoctrinamiento de los jóvenes y control absoluto del ciudadano".

"Pero no hay mal que por bien no venga. Les proponemos que en lugar del donut pongan el rosco multicolores de la agenda 2030 y así matamos dos pájaros de un tiro", ha dicho Criado dirigiéndose a Oltra y exhibiendo un cartel con un nuevo lema: "El donuts es letal, el sexo anal, fundamental". "No malgasten el dinero en chuminadas", ha pedido.

En su respuesta, la consejera Oltra ha tirado de ironía agradeciendo que "utilice el valioso tiempo de los diputados en estas cosas". "Le agradezco que aproveche una pregunta oral para hablar de sexo anal, siempre es mejor eso que aprovechar una pregunta anal para hablar de sexo oral", ha dicho.

"Me fascina lo que pueda pasar en su cabeza. Me fascina y me aterra al mismo tiempo", ha continuado Oltra, al tiempo que le ha agradecido el "pareado" en alusión al eslogan propuesto por Vox.

En su intervención, la diputada de Vox también ha mencionado el tema que persigue a Oltra, los abusos en centros de menores ahora bajo investigación de la UE y la condena a su ex pareja. "El mayor capital que tiene una sociedad son las personas y es fundamental que no esté envejecida. Parece que les importa un comino el futuro de los ciudadanos. ¿Cómo se solucionará el pago de las pensiones? ¿Aplicando la eutanasia? La triste realidad es que a usted los valencianos le importan igual que Maite, la menor abusada bajo su tutela, es decir, nada", ha denunciado Criado.