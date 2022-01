María José Catalá: "No es un caso puntual el del exmarido de Oltra, es un fallo del sistema"

La portavoz y secretaria general del PP en la Comunidad Valenciana, Maria José Catalá, ha dicho en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio, basándose en el informe del defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana que detalla que 175 menores bajo tutela de la Generalidad han sufrido abusos sexuales, que "el sistema falla, los protocolos fallan y hay que tomar medidas", y ha lamentado que el presidente regional, Ximo Puig, se haya ido a defender a Mónica Oltra, "que es la responsable de los menores tutelados".

Catalá ha señalado que, en su partido, "llevamos dos legislaturas trabajando en el tema de los menores". Ha recordado que Oltra fue al Parlamento valenciano y "relató el caso de los abusos en un centro de menores que llevaban unas monjas": "Este centro, que estaba en Segorbe, inicia un proceso judicial y las monjitas lo ganan. A partir de ahí, vamos detectando problemas en centros de menores de la propia Consejería –de Igualdad y Políticas Inclusivas–, y nos encontramos con el tema del exmarido de Mónica Oltra".

La secretaria general del PP valenciano ha relatado que la sentencia "dice claramente" que "la Consejería se puso de espaldas a la menor, la menor fue llevada esposada a declarar" y que, "finalmente, la justicia dio la razón a la menor. A partir de esta sentencia, se ha reabierto el caso porque se intentarán detectar responsabilidades de la Consejería en este caso". "No se trata de un caso puntual el del exmarido de Oltra, sino de un fallo del sistema", ha añadido.

Catalá ha defendido que los datos "no se han manipulado", que salen de un informe, el del defensor del pueblo autonómico, que "es público". También ha señalado que, en el Congreso, el PP ha "pedido una comisión de investigación por el caso de Baleares y por el caso de Valencia. Nos hemos centrado en este tema porque son niños que vienen de una historia familiar difícil, los padres pierden la protección y pasa a las instituciones públicas, y, efectivamente, esta protección no está bien, sufren este tipo de abusos y sus vidas no evolucionan de una forma favorable".

¿Encubrió Oltra a su exmarido?

La secretaria general del PP de la Comunidad Valenciana ha declarado que "después de la sentencia en la que se condena a su marido y en la que el tribunal relata que la consejería fue hostil con la víctima", "lo que ha pasado recientemente es que la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto el caso no sólo para buscar responsabilidades en el exmarido, sino en la Consejería". Catalá ha manifestado su convencimiento de que este hecho derivará "en responsabilidades del departamento", pero no se ha atrevido a personalizar.

Finalmente, preguntada por si ha dado señales de vida el Defensor del Pueblo nacional, Ángel Gabilondo, Catalá ha respondido que "no tenemos conocimiento de ello": "Hemos tenido que ir a Europa, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Las instituciones españolas no se hacían eco, no querían meterse en el asunto".