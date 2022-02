El líder de Vox en Valencia desde diciembre de 2014, José María Llanos, analizó las diferentes polémicas que están sacudiendo la vida política de la Comunidad Valenciana en esRadio Valencia y Libertad Digital.

Libertad Digital: ¿Cómo era su vida antes de la política? ¿De dónde viene Jose Maria Llanos?

José María Llanos: Soy Licenciado y Doctor en Derecho; Licenciado en ciencias Políticas y de la Administración; Máster en Derecho Natural y Derechos Humanos y profesor titular de Universidad, Magistrado de la Audiencia Provincial Valencia de 1996 a 2009. Ejerzo como Abogado desde 2009.

LD: Si tuviera que definirse usted, ¿cómo lo haría?

JMLL: Jurista por vocación, político por compromiso moral, tímido, pero resolutivo, y amigo de mis amigos. Con una idea de la justicia muy fuerte, aunque pueda equivocarme. Creo en la honestidad y en la libertad. No hay verdades relativas; hay verdades absolutas, que no dependen del momento o del político de turno. Me muevo por principios y no estoy dispuesto a cambiarlos por interés.

LD: Entra en política con Vox.

JMLL: Creo que Vox es la única oportunidad de recuperar nuestra dignidad como personas y creo que la familia es la columna vertebral de una sociedad bien estructurada. La política tiene que ser única y exclusivamente "servicio público".

LD: ¿Qué me dice de Monica Oltra y su gestión en las residencias en la Comunidad Valenciana?

JMLL: Todavía hay que tener en cuenta y muy presente la tragedia del incendio de la residencia de la ciudad de Moncada con nueve fallecidos y con una investigación en marcha en estos momentos. Una tragedia que para la vicepresidenta es una "fatalidad" y por la que no ha habido ninguna responsabilidad por parte de la Generalidad.

LD: Parece que todo se olvide para la vicepresidenta.

JMLL: Así es y ahora es más importante que nunca. No olvidar el caso de los abusos del exmarido de la vicepresidenta Oltra a una menor bajo la tutela de la Generalidad. Es un escándalo. Tenga en cuenta que la consejería de Asuntos Sociales y el Gobierno Valenciano han estado y están manteniendo una posición de superioridad frente a la víctima. La inmoralidad no puede ser mayor. Se está intentando dilatar todo el procedimiento por parte de la Generalidad. Precisamente para eso para intentar que se olvide y no lo permitiremos desde Vox.

LD: ¿Alguna institución o asociación ha levantado voz para ayudar a la menor que sufrió los abusos?

JMLL: Ninguna feminista ha alzado la voz para defender a la víctima siendo mujer y menor cuando sufrió los abusos. De hecho, el PSOE y sus socios de gobierno han bloqueado la investigación de Mónica Oltra. Para Compromís, para la izquierda, las víctimas no son todas iguales. Ahora sólo interesa investigar posibles víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. No se puede hacer distinciones. La Ley es y tiene que ser igual para todos sea para quien sea. Lleve una camiseta o una sotana.

LD: El presidente Puig y los negocios de su familia esta bajo la lupa de la oposición, y la Justicia, ¿qué novedades tiene usted?

JMLL: Las empresas y la investigación sobre el hermano del presidente Puig están en una situación en la que se están distinguiendo por parte del Gobierno Valenciano entre ayudas administrativas al catalán y al valenciano. Algo increíble. Y todo para justificar una irregularidad administrativa y no reconocer una irregularidad judicial. En cualquier caso, significa una ilegalidad en esas subvenciones y es el presidente Puig quién debería admitir responsabilidades políticas, por lo menos.

LD: ¿Cómo definiría usted el Gobierno social-comunista de la Generalidad Valenciana y a su presidente?

JMLL: Al presidente valenciano Puig se le recordará en la política como Ximo El Tramposo. Es una trampa todo su gobierno y una falsa para todos los valencianos.