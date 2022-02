Imputan a varios cargos de Igualdad por los abusos del ex marido de Oltra a una menor

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha citado a declarar como investigadas a seis personas en relación a una denuncia y una querella por encubrimiento de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada entre 2016 y 2017 por parte del exmarido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, educador del centro donde era atendida.

Los investigados son, entre otros, las directoras territoriales de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas en Valencia y Castellón en el momento en que ocurrieron los hechos, y una psicóloga y el jefe de la Sección del Menor de la Consejería, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana citadas por Europa Press. Además, también están imputadas una funcionaria de la Consejería que instruyó una información reservada sobre los abusos y una psicóloga del Servicio de Atención Psicológica a menores Víctimas de Abusos sexuales de la Consejería. Por otro lado, permanecen investigadas la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Las citaciones han sido señaladas para los días 28 de febrero y 2 y 3 de marzo a partir de las 17 horas.

En relación con la situación de Oltra y la petición de una parte denunciante de que sea investigada, el juzgado entiende que en este momento de la investigación no es pertinente y que solo si aparecieran elementos objetivos que pudieran justificar la posible imputación de un aforado, el juez elevaría la correspondiente exposición razonada al TSJCV.

Oltra, "en un callejón sin salida"

PP, Cs y Vox han reaccionado a la noticia exigiendo de nuevo la dimisión de Oltra: "Está en un callejón sin salida y sería coherente con ella misma que asumiera responsabilidades políticas", ha reclamado la portavoz popular en las Cortes valencianas, María José Catalá.

En rueda de prensa, Catalá ha mostrado su confianza en que el proceso permita conocer "la verdad" y ha vuelto a denunciar que la consejería "no se puso del lado de la víctima, sino del abusador, y eso requiere asumir responsabilidades políticas". "Oltra no puede seguir en el Consell y Ximo Puig no puede quedarse de perfil", ha recalcado: "No valen vaguedades ni dialéctica 'bienqueda'.

La portavoz de Cs, Ruth Merino, ha coincidido en exigir la dimisión de Oltra y se ha preguntado "qué le falta a Puig para darse cuenta de lo que tiene al lado", una vicepresidenta "cuya gestión está constantemente en entredicho y bajo sospecha". "Es momento de dejar pasar la vergüenza de tener esta vicepresidenta", ha reivindicado tras "un cúmulo de acontecimientos desagradables".

Y de Vox, Ana Vega ha avanzado que pedirán la comparecencia de Oltra y ha urgido a Puig a que la destituya inmediatamente. "Y si es incapaz de controlarla, el que tiene que coger sus maletas es él y convocar elecciones", ha aseverado, para volver a criticar que hubo "una negligencia clara de la consejería para que no sufriera políticamente Mónica Oltra".

Oltra: es una "cacería"

Por su parte, la vicepresidenta ha afirmado que la citación es "una cacería política de la extrema derecha" que "no tendrá ningún recorrido". Además, ha acusado al PP de "ir a rebufo" de la extrema derecha sin "importarles manchar el nombre de funcionarias públicas porque no tienen proyecto".

Ante los medios, ha explicado que esto es "una querella de la extrema derecha" y es "importante saberlo porque determina lo que está detrás". Al respecto, ha alegado que ha dado todas las explicaciones en el Parlamento, que "cada explicación ha tenido un papel detrás" y que los grupos de la oposición han tenido "acceso a toda esta documentación, todas las veces que lo han pedido y todo el tiempo que han querido" e incluso han podido hablar con las funcionarias.