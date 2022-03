Los menores tutelados por la Comunidad Valenciana han estado viviendo un auténtico infierno en los centros bajo el control de la conselleria que lidera la vicepresidenta Mónica Oltra desde 2015. Por el momento se han denunciado 175 abusos sexuales a menores, entre ellos el de su exmarido a una niña con el supuesto conocimiento y encubrimiento de Oltra. Por si no fuera suficiente, se ha desvelado que se medicó a muchos menores sin su consentimiento informado y sin un diagnóstico.

La investigación del Sindic de Greuges (defensor del pueblo) alerta de "incumplimientos de la normativa en cuestiones tan sensibles como la medicación de los menores o su tiempo de estancia en los centros", afirma El Mundo este jueves. El informe recoge que los diagnósticos más frecuentes entre los menores residentes son los de "trastorno de conducta, TDAH y el trastorno disocial".

Además advierte de que "mayoritariamente, a los menores se les administra medicación que, en todo caso, está prescrita y pautada por los facultativos", pero "no se recaba el consentimiento informado a los que por ley se les reconoce ese derecho" (a los mayores de 16 años). Pero eso no es todo. Según el informe, "al menos en 20 casos no se dispone de diagnóstico, aunque algunos de estos casos reciben medicación".

Estancias sin límite ni control

El informe desvelado por El Mundo alerta de otra irregularidad: "Muchos de los menores atendidos han sobrepasado el tiempo de estancia máximo establecido" para este tipo de centros y que legalmente es de nueve meses. También desvela que se han encontrado estancias de un periodo de hasta "77 meses" en un centro ubicado en la provincia de Valencia o que algunos de los menores "han reingresado en el mismo centro".

En ese mismo informe, el Defensor del Pueblo también reprende a la Conselleria de Oltra porque "no ha informado de los estándares internacionales y del control de calidad al que están sujetos los centros específicos para menores". Y concluye señalando que a tenor de la situación, "podría aconsejar que continúe con su labor de investigación sobre los centros de protección".