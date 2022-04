Joan Ribó denuncia un "proceso de caza y captura de la extrema derecha" contra Mónica Oltra

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha expresado su "apoyo total" a la vicepresidenta y consejera de Igualdad, Mónica Oltra, tras la petición al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de imputarla por el caso de encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. De este modo se ha manifestado el alcalde este sábado en declaraciones a los medios antes del acto de encuentro de Compromís con los vecinos del barrio de Benicalap, en Valencia.

Ribó ha denunciado que la decisión del TSJCV se enmarca en "un proceso de caza y captura por parte de la extrema derecha contra un personaje tan significativo como es Oltra", dando un ejemplo acabado, una vez más, de la doble vara de medir que utiliza la izquierda política y mediática ante los casos judiciales según afecten a miembros de partidos políticos de su espectro ideológico o no.

"Todos los demócratas en Valencia saben quién es Valencia 2000, saben quién es su jefe y saben que esta persona se corresponde directamente con el abogado que ha llevado" el caso de los abusos sexuales a la menor. Y ha insistido en que se trata de "un proceso de caza" contra la vicepresidenta que, ha asegurado, no está impulsado por la derecha, "sino por la derecha más extrema que en Valencia se conoce muy bien quién es".

Obvia Joan Ribó que el instructor del caso afirma que "existen indicios racionales y sólidos de la participación de Mónica Oltra" en el encubrimiento del abuso sexual a la menor tutelada por parte del que entonces era su marido. Lo sustancial en este caso no es quién sea el abogado que ha llevado el caso, sino si hubo encubrimiento por parte de Oltra a los abusos cometidos por su marido.

No cree que deba dimitir

Preguntado por si el partido tomará medidas internas ante la petición de investigación de Oltra, Ribó ha señalado que "se estudiará concretamente" a nivel del partido, pero no cree que la vicepresidenta deba dimitir, y ha apuntado que, si finalmente resultara imputada y posteriormente condenada, "se tendría que analizar en su momento en el interior de Compromís". No obstante, ha destacado que no se plantea este supuesto, porque cree que "no va a llegar", pese a que Oltra se enfrenta a cuatro delitos: prevaricación, desobediencia, ocultación de pruebas y malversación, delitos que están penados con prisión e inhabilitación para cargo público.

En los mismos términos se expresó ayer la propia Oltra, afirmando que no puede haber sentencia condenatoria por la actuación de la Conselleria de Igualdad que dirige en el caso de abusos sexuales a una menor por el que fue condenado su marido porque "no hay ilegalidad, no hay ilícito ni hay indecencia".

"La decencia no la marcan los tribunales y la línea ética no la marcan los tribunales. Aquí no se ha cometido ninguna ilegalidad, todas las personas que han desfilado por el juzgado en las últimas semanas han dejado bien claro que no ha habido órdenes ni instrucciones ni nada que no fuera dejarles trabajar en libertad y desde la profesionalidad", manifestó Oltra, insistiendo en que no hay ni un solo indicio "de lo que no existe".

Por todo ello, la vicepresidenta del Gobierno valenciano rechaza dimitir, como ha solicitado el PP de la Comunidad Valenciana.

¿Afectará a las listas electorales?

Ante la posibilidad de que la imputación de Oltra pueda afectar a su incorporación en las listas electorales de Compromís, Ribó ha indicado que "es un tema que en este momento aún no se plantea". "El tema electoral no es un tema. No es el tema importante, aunque en su momento lo será", ha declarado.

Joan Ribó ha subrayado que "no todo son elecciones" y que falta un año para los comicios. "Cada día la gente tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que disfrutar de unos derechos y nosotros tenemos que trabajar para eso. Lo otro es un tema que en su momento abordaremos", ha agregado.