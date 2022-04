Una subvención al hermano de Ximo Puig se utilizó para contratar a su propio hijo, según la Guardia Civil

Una subvención del programa Avalem Joves del Servicio Valenciano de Empleo, con fondos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por un importe de 18.544, se utilizó para la contratación del hijo de Ximo Puig y sobrino del imputado Francis Puig, según recoge el informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

El citado informe se ha realizado por encargo del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en el marco de la causa en la que se investiga, entre otros, a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, por presuntos delitos contra la hacienda pública en la modalidad de fraude de subvenciones, malversación y prevaricación. La investigación, en la que el grupo del PP valenciano ejerce la acusación popular y la Fiscalía Anticorrupción la acusación pública, están también investigados los hermanos Adell Bover, socios de Francis Puig.

En enero de 2022 el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investigaba las subvenciones de más de un millón de euros a las empresas de medios de comunicación de Francis Puig, hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, apuntaba a que esas subvenciones pudieron ser usadas por las empresas pantalla para contratar al propio hijo de Ximo Puig.

Según consta en el informe de la Guardia Civil del que se hace eco ABC, remitido al Juzgado, Mas Mut Produccions solicitó la subvención en fecha de 29 de octubre de 2018 y dio de alta a Pau Puig, hijo del presidente de la Generalitat, en la Seguridad Social ese mismo día. Las pesquisas resaltan que "el alta se produjo solo dos días antes de que finalice el plazo para solicitar la subvención" y subraya que "para poder obtener la subvención, el trabajador contratado debía estar dado de alta como demandante de empleo". Según se desprende de las investigaciones de la Benemérita, "Pau Puig causa alta en el Servef en fecha de 25 de octubre, por lo que encuentra trabajo en solo cuatro días".

"Curiosamente Mas Mut Producciones es una de las siete únicas empresas que ha recibido subvención en esa convocatoria en la provincia de Castellón. En total, cinco de las siete subvenciones concedidas están vinculadas a la trama de Francis Puig" según recoge el citado informe de la Guardia Civil.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil pone el énfasis en que la empresa del hermano de Ximo Puig recibe la subvención "a pesar de que su domicilio social no se encuentra en Castellón sino en Teruel". Además, que Pau Puig, el hijo del presidente valenciano y sobrino del imputado, fue contratado en la empresa como "redactor de turismo" y trabajó en ella hasta el 20 de enero de 2019, fecha en la que causó baja de forma voluntaria. "Como curiosidad la persona que le sustituye (pues de no ser sustituido se perdería la subvención) no es redactor de turismo sino que tiene formación como disc-jockey", apunta el citado informe.

Citado como imputado para el 23 de mayo

El hermano de Ximo Puig, Francis Puig, está citado a declarar como imputado el 23 de mayo por el cobro irregular de ayudas públicas, según un auto con fecha de 31 de marzo de 2022.

El Partido Popular, personado como acusación en la causa, denuncia que sólo en la Comunidad Valenciana el empresario castellonense ha logrado, desde que su hermano es presidente regional, más de 636.000 euros en ayudas públicas hasta febrero de este año.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia investiga la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones de la Generalidad valenciana, de la Generalidad catalana y del Gobierno de Aragón a las mercantiles Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B y Kriol Produccions entre los años 2015 y 2018.