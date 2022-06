Mónica Oltra se atrinchera mientras Compromís arremete contra la Fiscalía

El demoledor informe de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana podría ser decisivo para la posible imputación de la vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra, que estudia ahora el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad.

Un informe que sostiene que Oltra y su equipo de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, pudieron haber cometido los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos en la gestión del caso de abusos sexuales del exmarido de la dirigente de Compromís, Luis Ramírez Icardi, a una menor tutelada por el Gobierno valenciano.

En su escrito, de 69 páginas, el Ministerio Público insta por ello a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano a decidir si la declara en situación de investigada, antes imputada, en la causa por el encubrimiento del que fuera su marido que fue condenado a cinco años de prisión por estos abusos y está a la espera ahora de la resolución del recurso que han interpuesto ante el Supremo.

Indicios de que obstaculizó la pesquisas

Concretamente la Fiscalía valenciana indica que la vicepresidenta Oltra trazó, en dos fases, un "plan preestablecido para desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad". Durante la primera, ocultó "los hechos por parte de organismos" de la Consejería de Igualdad; durante la segunda, elaboró "un proceso de descalificación de la credibilidad de la menor", realizando "una investigación superficial" en la que se percibe, apunta el Ministerio Público, "indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos".

"El beneficiario directo –continúa el texto– era Luis Eduardo, exmarido de Oltra, superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria también, de esa manera de proceder, en cuanto le beneficiaba a su marido ocultando los abusos y a ella en cuanto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales".

Acusaciones que, dice ahora Oltra, deben sustentarse en "hechos, evidencias y pruebas, no sobre conjeturas ni elucubraciones". Es por ello por lo que sostiene la vicepresidenta valenciana que una vez leído el documento no tiene pensado dimitir porque "no ha cambiado nada".

No solo eso, en una rueda de prensa posterior al pleno del Consejo la dirigente de Compromís ha criticado con dureza este informe de la Fiscalía porque cuestiona, asegura, la "profesionalidad" de 13 personas y cree posible que todas, "cada una de su padre y de su madre, han mentido al juez" para protegerla a ella. "Cuando la verdad se convierte en increíble, ha añadido, este país tiene un problema".

Reitera que "la verdad es que ni ella ni los 13 funcionarios han hecho nada ilícito ni deshonesto" y defiende que "es imposible que todos se hayan equivocado", por lo que estima que la conclusión debe ser distinta: "en lugar de pensar que hay una gran conspiración qué tal si concluimos lo más sencillo, que es que no se equivocaron", ha dicho.

Sobre estos 13 funcionarios ha argumentado también que "no sabe qué piensan", ni qué votan, ni si les cae bien o mal pero la realidad, dice, "es que son 13 profesionales que llevan 20 años al servicio de la Administración".

Sobre la posibilidad de que presente su dimisión para atender a su defensa, Oltra ha defendido rotunda que no lo va a hacer porque se siente apoyada por el Consejo. Subraya que afronta este proceso con paciencia y añade que en su defensa están centrados sus abogados que son los que diseñan la estrategia que no ha querido adelantar.

Compromís duda de la Fiscalía

Tampoco su formación ve peligrar su puesto. La secretaria general de Més y coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, ha señalado este sábado que la vicepresidenta valenciana, tiene "todo el apoyo" de la formación y ha apostado por llegar "hasta el final del asunto" pese a "la presión" y "aunque haya imputaciones judiciales".

Defiende Micó que su partido "no se va a basar en conjeturas, aunque vengan de la Fiscalía" porque asegura que "todos somos influenciables". A su juicio "lo que hace la Fiscalía es sumar o coger bagaje de lo que hay mediática, política y socialmente" y por ello le insta a basarse "en los hechos que han ocurrido y no en conjeturas y prejuicios".

Considera que el asunto de Oltra "es más una persecución que un hecho real" y ha señalado que en la coalición están "acostumbrados a las persecuciones políticas y judiciales", dado que la vicepresidenta "no es el primer cargo que las sufre".

Es por ello por lo que ha defendido que "ni la derecha ni la extrema derecha pueden poner y quitar cargos" de Compromís y ha expresado su apoyo a Oltra. "Iremos hasta el final", ha dicho Micó, "y Compromís saldrá ganador de esta cuestión".

Puig destaca el respeto a la justicia

Menos rotundo ha sido el presidente valenciano. El socialista Ximo Puig, pone distancia con Oltra y se ha limitado a manifestar su absoluto respeto a las decisiones judiciales cuando le han preguntado por la situación judicial a la que se puede enfrentar su vicepresidenta tras el informe de la Fiscalía.

"Como siempre que está un proceso judicial, respeto absoluto a la justicia", ha dicho tan solo Puig después de participar en una reunión en Almussafes, junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto y el Clúster de Automoción de Valencia.