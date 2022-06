La exvicepresidenta y exconsejera de Igualdad de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, dimitió el pasado martes después de estar varios días aferrándose al puesto tras ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por encubrir los abusos sexuales de su marido a una menor tutelada de 14 años. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la portavoz adjunta del PP en las Cortes valencianas, Elena Bastidas, ha señalado la responsabilidad política del presidente socialista Ximo Puig.

Bastidas también ha señalado que la dimisión de la política de Compromìs ha sido "forzada" y que "no es voluntaria". Después de ser imputada, Oltra fue a una fiesta del partido en la que se le vio bailando y al día siguiente el PSOE se dio un batacazo histórico en Andalucía. Cree la diputada del PP que estos hechos "provocaron la dimisión forzada".

Ha indicado la portavoz adjunta del PP que Oltra "se ha ido dando patadas a todo el mundo" algo que es "su práctica habitual todos estos años fruto de su soberbia política y su prepotencia". La política de Compromìs "se enfrentaba a una ejecutiva que sabía que iba a perder, no pudo soportar que la echaran y decidió marcharse".

Cree que el presidente socialista de la región, Ximo Puig, "es el responsable" porque "ha estado ignorando y poniéndose de perfil ante este caso" cuando el PP lo lleva denunciando "desde diciembre de 2019". "Siempre hemos denunciado que la responsabilidad política, al igual que la penal, que va a acompañar a Oltra mientras viva" ha señalado.

Bastidas que ha destacado que "175 menores habían sido abusados bajo la responsabilidad de Mónica Oltra". En este sentido, la diputada del PP en las Cortes Valencianas ha reiterado que "las palabras ‘abusos a menores’ acompañarán a Oltra hasta su fin".

Sobre la menor abusada por el marido de Mónica Oltra, Teresa, ha dicho que "ha demostrado una madurez y una valentía al enfrentarse a la maquinaria política, administrativa y mediática puesta en marcha por Oltra". Esta maquinaria "se puso en marcha para poner en cuestión del testimonio de la menor y proteger al marido. Para protegerse la señora Oltra y su futuro político en la plataforma de Yolanda Díaz".

"La peor corrupción"

La portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas ha dicho que "si la corrupción es mala, cuando se intenta tapar los abusos sexuales del marido de la vicepresidenta, es la peor corrupción". Sobre la sustituta de Oltra, Aitana Mas, Bastida ha apuntado que tiene "pocas esperanzas de que revierta las políticas sociales y de que haga un gesto importante": "Estaré atenta a si le pide perdón, por fin, a Teresa, cosa que no han hecho Puig, el PSOE ni nadie en la izquierda".

La exalcaldesa de Alcira ha recordado el episodio de Baldoví defendiendo a Oltra con un "si tocan a una, nos tocan a todas", y ha lamentado que la expresión "no puede ser más desafortunada: si hay una tocada, es a quien ha tocado el exmarido de su compañera". "Baldoví no ha tenido una palabra de afecto para esa joven, que tiene un bebé, que ha sido muy mal tratada en el centro de menores. A fecha de hoy, no tiene ningún tipo de ayuda, cosa bastante lamentable", ha añadido.

Además Bastida ha señalado que el presidente de la Comunidad Valenciana es "el responsable de la falta de liderazgo", y ha insistido en que ha sido Puig quien "ha estado boicoteando todas las iniciativas para el esclarecimiento de los hechos, no sólo en el caso de Teresa". Sobre cómo anda de salud el Pacto del Botànic, la portavoz popular ha augurado "un año complicado": "Lo hemos visto durante todos estos meses, en los que ha habido una fractura notable del Botànic. Las malas relaciones se ven, se palpan. Nosotros, en primera persona, vemos cómo alguno de ellos no se dirigen la palabra. (…) Hay un mal de fondo que ni la señora Mas ni nadie va a poder remediar".