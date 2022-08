El PP de Castellón denuncia que las vías del tren de Bejís no se limpiaron para evitar incendios

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes valencianas, Miguel Barrachina, ha lamentado, en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio, que se permitiera "que un tren con 48 inocentes pasajeros sea metido en un infierno con, al menos, veinte heridos".

El también presidente del PP de Castellón se refería al incidente ocurrido este martes, cuando una veintena de pasajeros de un tren de media distancia de la línea Valencia-Zaragoza resultaron heridos por quemaduras, tres de ellos, graves, al bajarse del convoy cuando este paró por las llamas del incendio de Bejís.

Barrachina ha recordado que "fue el tren el que provocó incendios en mayo y en junio": "El 28 de junio pregunté a la consejera si iba a limpiar la zona del tren, que tiene una franja de protección (…) que es competencia de Adif, del Ministerio. Estaba en una situación tan indecente que se quemó". El diputado popular ha lamentado que el presidente de la Generalidad valenciana, Ximo Puig, recurra siempre a la misma respuesta: "Que se iba a investigar".

Centrándose en lo ocurrido el martes, Barrachina ha señalado que "la mitad del pasaje padeció daños, algunos con quemaduras graves" –sobre todo, una señora de unos sesenta años y una niña–, les ha deseado una pronta y feliz recuperación y ha añadido que espera que las investigaciones judiciales avancen y haya "responsabilidades políticas".

"Si llevas un tren a un incendio, si no se quema, es por la habilidad y la pericia de la conductora, que decidió no seguir. Ella tenía en su diario seguir hasta Teruel, pero, felizmente, decidió no adentrarse en las llamas", ha declarado Barrachina, quien también ha dicho que su partido ha pedido "la comparecencia de Ximo Puig no para decir que es el responsable, sino para pedirle explicaciones" y ha exigido "un plan de tratamiento forestal": "El nivel de limitaciones es tan grande que la situación de abandono forestal es completa".