El Gobierno, Ximo Puig, Adif y Renfe, en la diana por el tren de Bejís: "No se pueden ir de rositas"

Quince días después del incendio en la localidad castellonense de Bejís que ha calcinado 20.000 hectáreas de esta comarca levantina y en el que se vivieron momentos de angustia y terror en el tren que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, compareció forzada en la Comisión de Transportes para dar explicaciones.

Sin embargo, desde el PP el diputado por Castellón y portavoz en la Comisión de Transportes, Óscar Clavell, ha criticado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que la ministra Raquel Sánchez "no respondió a ninguna de las preguntas ni despejó ninguna de las incógnitas que siguen todavía" sobre el motivo por el que el tren circuló por esa vía que cruzaba el incendio.

"Cuando entré en la comparecencia de la ministra iba con escasas esperanzas pero cuando finalizó salí con ninguna" ha asegurado Clavell que ha contado que "es cierto que hasta en tres ocasiones dijo que en ningún momento se había notificado al Ministerio, a Renfe o Adif lo que estaba ocurriendo en aquella zona y a lo que se dedicó es a tirar balones fuera y poner el foco en la Generalidad Valenciana".

El diputado del PP ha contado que le preguntó a la titula de Transportes: "¿Era la Generalidad Valenciana el órgano competente que debió notificar al Ministerio, Adif o a Renfe que ese tren nunca debió salir de Valencia? El silencio por respuesta". "Ahora esperemos que Ximo Puig acepte acudir a las Cortes valencianas a dar las explicaciones oportunas", ha apuntado.

"No es que el tren estuvo a punto de meterse en el incendio es que el tren se metió íntegramente en el incendio", ha explicado Óscar Clavell que ha señalado que si se visita la zona se ve "como las llamas están pegadas a las vías del tren. No quiero ponerme en la piel de esas personas que se vieron en una ratonera, sin saber qué hacer, sin saber cómo actuar, envueltas en llamas en el incendio en el que Adif las metió".

La zona llevaba desde 2017 sin limpiar

El diputado del PP por Castellón ha dicho que "hubo 25 heridos, el 50% de la gente que viajaba en ese tren. Personas con quemaduras de segundo grado, algunas con pronóstico grave y dos personas siguen ingresadas en Valencia". "Aquí no se pueden ir de rositas", ha dicho Clavell que ha recordado que "esas cincuenta personas estuvieron a punto de perder la vida". "Si no hubiera sido por la magnífica y brillante actuación de la maquinista ahora estaríamos lamentando algo mucho peor", ha añadido.

Además, el diputado del PP ha dicho que ese incendio "se podía haber evitado" si se hubiera hecho caso al "alcalde de Toraz, Carlos del Río, que denunció públicamente en 2017 y ante la Generalidad Valenciana que esto podía ocurrir". Ha contado Clavell que "en aquel año hubo unas nevadas muy fuertes que resquebrajaron muchos árboles y que eso a día de hoy se ha convertido en un polvorín" porque "no se limpió, no se procedió a sanear esa zona y aquella leña acumulada ahora se ha convertido en gasolina y ha hecho que se expanda rapidísimamente el incendio".

Por ese motivo, por la virulencia del incendio, ha destacado que "el tren nunca debió de salir de Valencia aquel fatídico día". El diputado del PP ha explicado que "cuando salió el tren, hora y media antes ya estaban siendo desalojados los municipios: a las tres de la tarde se evacuó Bejís y a las cuatro otros tantos municipios". Sin embargo, "el tren salió a las 4 y 23 minutos de la estación de Valencia dirección Zaragoza" y "de manera inevitable debía recorrer todos los términos municipales por donde el fuego campaba a sus anchas a 45 km/h".

"Cuando sale el tren de Valencia el fuego respecto a las vías estaba a cinco kilómetros" y esa distancia a la velocidad a la que iban las llamas "estamos hablando que en un cuarto de hora el fuego se podía presentar donde estaban las vías", ha contado.

¿Por qué salió el tren de Valencia?

Una de las propuestas que hizo el Gobierno fue aumentar a rango de autoridad al personal ferroviario. Para el portavoz del PP en la Comisión de Transportes "el tema real no es este" sino "¿por qué salió el tren de Valencia?".

Óscar Clavell ha recordado que "en los mismos días también hubo grandes incendios en Castilla y León y Galicia y la línea del AVE se vio afectada a su paso por Zamora. Se cancelaron muchos viajes y algunos trenes que habían salido fueron parados y obligados a dar marcha atrás para no tener que entrar en el incendio porque el centro de emergencias de Zamora sí que avisó a Adif de lo que estaba ocurriendo".

"¿Por qué no pasó eso con el tren de Bejís? ¿Por qué el centro de emergencias de la Comunidad Valenciana en Valencia no avisó a Adif de que ese tren que salió de Valencia dirección Zaragoza nunca debió salir?", se ha preguntado el diputado del PP. "Ahora que no intenten camuflar, maquillar la situación, disimularla con cuestiones que no tienen nada que ver con esto", ha dicho sobre la propuesta del Gobierno. "Por mucho que se mejoren los trenes si no hay coordinación, ni prevención volveremos a tener episodios como el que tuvimos el 16 de agosto en Castellón", ha añadido.