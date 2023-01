Uno de los cabecillas del caso Azud creó la polémica fundación Fiadelso ligada al ex ministro Ábalos

La Guardia Civil ha identificado a dos cabecillas de la trama de presunta financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana, el caso Azud. Uno de ellos es José María Cataluña, quien fuera tesorero del partido. El otro es José Luis Vera, figura clave en la obtención de convenios con la empresa pública Acuamed, sociedad a la que la Benemérita apunta como pagadora final de los desembolsos de los que se beneficiaba el PSOE. Y esta figura clave en el entramado –José Luis Vera– mantuvo una fuerte relación por medio de otra fundación con el exministro socialista José Luis Ábalos. Vera, de hecho, fue uno de los fundadores de fundación Fiadelso, entidad de máxima confianza de Ábalos y con la que el exministro de Pedro Sánchez y figura central del archivado caso Delcy Rodríguez realizó viajes e intervenciones en el extranjero. Ábalos, además, llegó a figurar como copropietario de la sede de esa misma fundación Fiadelso.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habla directamente de "tándem" para describir la relación entre José María Cataluña y José Luis Vera como cabecillas del caso Azud. La Benemérita, de hecho, afirma de Vera que obtuvo los "convenios" clave del caso y que fue premiado por ello con al menos medio millón de euros. La investigación de la UCO subraya que para "salvar la problemática de los recursos hídricos que presentaba el PAI "El Espartal" –recalificación con la que nació el caso Azud– se firmó "un convenio entre Acuamed y el Ayuntamiento de Jijona, con el objeto de proceder a la ampliación de la desaladora construida en Muchamiel-Campello que permitiera abastecer al municipio de Jijona".

La opción era "económicamente ventajosa para el Grupo Axis". Y en la consecución de la firma de este convenio "habría tenido un papel fundamental José Luis Vera Llorens, toda vez que, en base a las evidencias recopiladas, en connivencia con el Director de Relaciones Institucionales de Acuamed –Joan Navarro Martínez–, habría propiciado la firma de este convenio entre la mercantil pública y el Ayuntamiento, el cual posibilitó la continuación de la tramitación administrativa de ese PAI, que hasta ese momento se encontraba paralizada por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos de la actuación". Y el papel de Vera "habría sido el de materializar, viabilizar o posibilitar este tipo de prácticas por parte del Grupo Axis en aquellas Administraciones Públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al Partido Socialista Obrero", detalla la UCO.

563.000 euros para Vera

Por todo ello, Vera se vio gratificado: "José Luis Vera habría percibido en su propio beneficio 563.000€ a través de dos contratos que se presumen ficticios, cuya finalidad habría sido la de dotar de apariencia de legalidad a una serie de pagos", explica la UCO.

Y el mismo Vera mantuvo una muy cercana relación con el ex ministro Ábalos y su fundación de referencia, Fiadelso. Esta entidad fue inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana el 30 de diciembre de 1992. El propio exministro ha reconocido ya haber sido copropietario de la sede de Fiadelso desde 2003, de la mano del presidente de esta fundación desde el año 1999, Gustavo Casal Ardines, candidato en las listas del PSOE en varias elecciones municipales.

Y Vera figura como uno de los fundadores de Fiadelso de la mano de Pedro Antonio Martín Pérez, Rafael García Maties, Abraham Rubio Quiroga y Julio Cisneros Solorzano.

Curiosamente, ni Ábalos, que llegó a ser copropietario de la sede de Fiadelso, ni José Luis Vera, figuran en el actual patronato de la fundación. Ese organismo cuenta ahora y desde 1999 con Gustavo Casal Ardines como presidente y con Francisco Barberá Plá como vicepresidente. Y Julio Cisneros Solorzano y Abraham Rubio Quiroga permanecen como vocales.

Fiadelso no es una fundación tranquila. La documentación oficial relata subvenciones por 4,9 millones en subvenciones hasta 2018, año de la llegada al poder de Pedro Sánchez. Dinero procedentes de diferentes administraciones públicas valencianas municipales, regionales y hasta nacionales. Fiadelso recibió 221.109 euros en 2004, 342.317€ en 2005, 433.606€ en 2006, 612.635€ en 2007, 44.774€ en 2008, 1.454.240€ en 2009, 973.892€ en 2010, 666.797€ en 2011, 93.270€ en 2012 y 5.000€ en 2013. En 2014, no logró ninguna ayuda. Pero en 2015 volvió el flujo de dinero: obtuvo otra subvención de 23.744€ y finalmente, en 2016 otros 29.040€ públicos. En total, 4.900.424 euros en 13 años.

Según la documentación oficial de Fiadelso, "la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social es una entidad privada sin ánimo de lucro que nació en 1992 fruto de la inquietud de sus fundadores por los problemas que afectan a los ciudadanos, y en especial en los países en desarrollo, en el marco de la interdependencia mundial. Es una organización no gubernamental, laica, independiente del poder político y económico cuyas actividades se circunscriben al ámbito de la cooperación, el desarrollo institucional y fortalecimiento democrático, la sensibilización y la educación al desarrollo".

Promoción del ideario socialista

Pero lo cierto es que se dedica a la promoción del ideario del partido. Con ese fin, por ejemplo, impulsó el libro sobre el "Socialismo Chileno de Allende a Bachelet", donde el autor, Edison Ortiz González, no duda en agradecer el apoyo "en particular", al entonces "concejal y diputado provincial valenciano, José Luis Abalos Meco, y en su nombre a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), sin cuya ayuda la finalización de esta tesis no hubiese sido posible, ni menos su edición".

En enero de 2006 igualmente Fiadelso impulsó el curso "Un siglo con Allende". Y Ábalos también apoyó personalmente en 2008 los cursos que se desarrollaron para ensalzar la labor de Salvador Allende en la conmemoración de su centenario. "Desde hace meses se venía trabajando la jornada y ya en septiembre se logró el concurso de la Fundación Salvador Allende y de la propia Isabel. El sábado 5, comenzaron a llegar los invitados. Los primeros en aterrizar fueron: José Luís Abalos, concejal socialista de Valencia y representante de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), institución que colaboró para el desarrollo del itinerario" (…) "nuestros agradecimientos al alcalde de Rancagua, Carlos Arellano, por su voluntad de realizar este curso, a la Fundación Salvador Allende por apoyar esta iniciativa, a Fiadelso por colaborar en su implementación", relata la documentación oficial.