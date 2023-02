Así eran los interminables listados de constructoras y otras empresas que escondía el extesorero del PSOE valenciano

El extesorero del PSOE valenciano, José María Cataluña, atesoraba en su casa toda una colección de listados de contactos con empresarios, constructores y demás personas de relevancia económica. La Unidad Central Operativa ha encontrado esos archivos en las agendas detectadas en el domicilio del que fuera amo y señor de las finanzas del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho públicos algunos de los listados que atesoraba Pepe Cataluña, al que considera como cabecilla de la trama Azud de presunta financiación ilegal del PSOE en la Comunidad Valenciana. Se trata de listados inacabables con nombres propios y teléfonos móviles de las personas de referencia en infinidad de empresas.

La UCO explica en su informe que "la segunda sociedad a la que se hace referencia en el documento localizado en el domicilio de José María Cataluña, atribuyéndole en este caso pagos como "Condición de Adjudicación" o "A recuperar en proyecto" por un importe conjunto de 1.750.000€, es Acciona Infraestructuras SA. Como se dijo, este documento haría referencia a la licitación para el trazado Júcar-Vinalopó, concretamente a su Tramo E".

Pero no es, ni por lo más remoto, la única empresa que ha aparecido en la investigación. El listado que hoy reproduce Libertad Digital da una idea del volumen de contactos manejados por el extesorero socialista.

Sobre la operación del trasvase Júcar-Vanalopó, la UCO añade que "en directa relación con esto, se ha localizado un correo electrónico remitido el 02.05.2006 por Juan José Fernández González, en ese momento Director de la Zona Levante Baleares de la mercantil Acciona Infraestructuras". "Temporalmente este correo electrónico se remite cuando la licitación ya se encuentra publicada (28.02.2006), pero aún no ha terminado el plazo para la presentación de las ofertas (22.05.2006) ni, por consiguiente, se ha producido la apertura de las ofertas (22.06.2006). Concretamente este correo se remite 20 días antes de que finalice el periodo para presentar las ofertas", aclara la Guardia Civil.

El asunto del correo es "Júcar-Vinalopó" y en él se recoge el siguiente Texto literal: "Jesús, adjunto te envío un cuadro, muy simple, que es el que he utilizado en las reuniones que, como te comenté, he sostenido con el Presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, y con el consejero delegado de Aguas de la Cuenca del Júcar, José María Marugán, con el ánimo de hacerles ver que nos han de adjudicar el tramo más grande del nuevo trazado del Júcar-Vinalopó, ya que es ésta la única vía para que mantengamos un nivel sensiblemente parecido de adjudicación-rescisión". Y acto seguido se añade: "Les he notificado la concurrencia en UTE con Construcciones Luján por los motivos que sabes y se han declarado perfectamente conocedores del tema y agradecidos por nuestra disciplina. Como se aprecia en el cuadro, para que Acciona mantenga el mismo nivel de contratación que tenía en el tramo que se le va a rescindir, sería necesario, bien que nos adjudiquen dos tramos: es muy difícil, o bien, que nos adjudiquen el tramo E".

Se trata de anotaciones descubiertas de forma generalizada entre estas u otras empresas y que han quedado plasmadas en la investigación. Y es que la UCO ha señalado a un total de 7 empresas principales ligadas al mecanismo de pago al PSOE en el caso Azud. En el entramado, la Guardia Civil, confiere un papel destacado a dos personas ligadas al PSOE: José María Cataluña y José Luis Vera. Cataluña fue el responsable de finanzas del PSPV-PSOE entre 1999 y 2004 y exvicepresidente de Bancaixa. Vera es el exjefe jurídico de Divalterra y, según la UCO, aunque no ostentaba cargo orgánico en la formación, gestionó una comisión de dos millones de euros a través de operaciones urbanística en Jijona. De ese importe, un millón habría ido destinado al Partido Socialista y parte a financiar en B directamente las campañas electorales de 2007 y 2008. La red de empresas habría sido usada para redirigir los pagos y camuflar las operaciones.

La UCO señala en su investigación que "respecto a los pagos que se efectúan interponiendo a la mercantil Gigante Edificaciones y Obras, el análisis de los productos bancarios titulados por Gigante permitió identificar transferencias a cinco mercantiles cuyo objeto social se encuentra vinculado con la publicidad por importe de 484.480,46 euros; además de una serie de retiradas de efectivo que también podrían haber sido destinadas en parte a estas sociedades".

La Guardia Civil apunta igualmente que "por diversos motivos entre los que destaca su vinculación temporal, el hecho de que todos los pagos se efectúen bajo el mismo esquema de transferencias o el tratamiento conjunto que en el seno del propio Grupo Axis se les da, se interpreta, a juicio policial, que todos conforman una unidad en lo que a su último beneficiario se refiere". Y añade que "se efectúan pagos a las siguientes sociedades y por los siguientes importes: 1) Cronosport SL, a la que se abonan 33.367,08€. 2) Key SA, a la que se abonan 102.080€. 3) Metro Films SL, a la que se abonan 141.923,68€. 4) Industria Gráfica Valenciana SL (Ingraval), a la que se abonan 120.004€. 5) Puplipress Técnicos Asociados SL, a la que se abonan 87.105,70€".