El paro juvenil no afecta al hijo de Ximo Puig: colocado en menos de 24 horas con la subvención del Gobierno de su padre

La tasa de paro de los jóvenes españoles se sitúa en casi un 30%. La lacra laboral de los menores de 25 años se ha convertido en un clásico de la economía española. Pero hay familias que han encontrado la fórmula para evitar verse tocadas por este grave problema. En concreto, una: la de Ximo Puig. Su hijo fue colocado en una empresa de Francis Puig, el hermano del presidente de la Comunidad Valenciana. La empresa ha recibido 1,2 millones en ayudas del Gobierno de su hermano Ximo. Pero, por si era poco el trato general, el propio hijo, Pau Puig, entró con una subvención específica con una categoría laboral que no era la suya. Daba lo mismo porque los controles ni estaban ni se les esperaba. De hecho, el hijo abandonó el cargo sin cumplir el periodo de permanencia del puesto para justificar la subvención, pero el Gobierno de su padre no ha reclamado la devolución de la ayuda. Todo un mecanismo para que el paro laboral juvenil sea un problema, pero ajeno.

La subvención para la contratación de Pau Puig se concedió a través de la empresa Mas Mut Produccions (MMP), una de las sociedades de la trama de Francis Puig —hermano de Ximo—, subsidiaria de Comunicacions dels Ports (CDP) y cuyo cobro masivo de ayudas públicas ha dado lugar ya a la judicialización del caso Subvenciones y a la propia imputación de Francis Puig.

"Avalem Joves"

MMP recibió la subvención el año 2018 gracias a un programa específico denominado "Avalem Joves" del Servicio Valenciano de Empleo. Los fondos públicos salieron del Sistema Nacional de Garantía Juvenil para la contratación. Y allí se registró a Pau Joaquim Puig Panadero, hijo de Ximo Puig, con una subvención obtenida de 18.544,68 €. MMP solicitó la subvención el 29 de octubre de 2018 y dio de alta a Pau Puig en la Seguridad Social ese mismo día. Es decir, que el mismo día de la solicitud, la ayuda fue concedida y eso que la realizó sólo dos días antes de que finalizara el plazo para reclamar la subvención.

Para poder obtener la subvención, el trabajador contratado debía estar dado de alta como demandante de empleo. Pau Puig causó alta en el Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación o LABORA, un organismo autónomo de la Generalidad Valenciana) el día 25 de octubre, cuatro días antes de la solicitud de la subvención. Y, para colmo y curiosamente, MMP es una de las 7 únicas empresas que ha recibido subvención en esa convocatoria en la provincia de Castellón. En total, 5 de las 7 subvenciones concedidas están vinculadas a la trama de Francis Puig.

Y ya como colofón y para rizar el rizo, MMP recibió la subvención a pesar de que su domicilio social no se encuentra en Castellón sino en Teruel. Pau Puig fue contratado, de ese modo, como "redactor de turismo". Pero sólo trabajo en la empresa hasta el 20 de enero de 2019, fecha en que causó baja de forma voluntaria. Y la persona que le sustituyó (debía ser sustituido para no perder la subvención) no entró con una formación muy lógica para un "redactor de turismo": su formación era la de disc-jockey. Toda una peripecia que se suma a la lista de ayudas familiares de Ximo Puig que, tal y como se ha desvelado a raíz de la investigación del caso Azud, ha enchufado incluso a su exmujer.