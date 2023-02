Francis Puig admite que su hermano Ximo le daba subvenciones sin saber la empresa qué gastos cubría

El caso Subvenciones sigue aportando información. Se trata del segundo gran asunto judicial que se cierne sobre Ximo Puig. El primero es el caso Azud, principalmente por el pago de parte de los gastos de campaña del actual presidente valenciano por parte de la trama B de presunta financiación ilegal del PSOE. Pero el caso Subvenciones tiene una entidad propia de elevada gravedad: las empresas del hermano de Ximo Puig recibieron hasta 2 millones de euros en subvenciones procedentes del propio Gobierno valenciano, del de Javier Lambán (Aragón) y del de Quim Torra (expresidente de la Generalidad de Cataluña). Y en la declaración judicial, Francis Puig —hermano del presidente regional— reconoce que cobró subvenciones sin grandes problemas a la hora de justificar los gastos asumidos porque el Gobierno de Ximo Puig pagaba las ayudas públicas sin que ellos en la empresa tuvieran un gran conocimiento de qué gatos en concreto estaban siendo subvencionados.

Los vídeos de la declaración judicial del imputado en el caso Francis Puig muestran al hermano del presidente reconociendo que enviaban los gastos duplicados, repetidos, a distintas administraciones y que eran ellas las que iban eligiendo lo que subvencionaban. El objetivo era obvio. Pasaba por cobrar el máximo posible multiplicando la cuantía.

Francis Puig señala en la declaración en sede judicial que "en Cataluña, a diferencia de Valencia, sabemos más o menos, la ayuda por dónde puede oscilar" y son "ellos mismos los que nos dicen que no aportemos más gastos de los necesarios. Si aportamos más, sobra, y ellos mismos recomiendan no aportar más gastos de los precisos y ya está". Hay que recordar que no es este el único caso de corrupción que acosa a Ximo Puig. La trama de presunta financiación ilegal socialista, Azud, también asumió gastos de la campaña de Ximo Puig en las primarias del partido en 2008. El actual presidente de la Generalidad Valenciana y líder del Partido Socialista en esa comunidad perdió en aquel momento frente a Alarte, pero en la pelea contó con una serie de gastos electorales que pasaron por las mismas empresas del caso Azud, tal y como acaba de avalar la Guardia Civil.

La investigación judicial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido un apartado denominado "Camisetas-XI Congreso Nacional". Allí se señala que "entre los días 26 y 28.09.2008 se celebró en el Palacio de Congresos de Valencia el XI Congreso Nacional de los Socialistas Valencianos. Con motivo de este congreso, el partido efectuó un encargo de 2.400 camisetas el 06.08.2008; según se desprende de la propuesta de pedido". Es más, "relacionado con este pedido, se localiza un correo electrónico de fecha 07.08.2008, enviado desde Cronosport a la mercantil Moare Color SL, uno de los proveedores de Cronosport. El asunto del correo es "camisetas psoe" y en su contenido se dan instrucciones para la producción del pedido".

La UCO aclara que "también relacionado con este pedido, se localizan dos archivos en la carpeta del servidor de Cronosport denominada "P.S.P.V.-P.S.O.E", y dentro de ésta en la carpeta denominada "Eventos 2008". Se trata de dos documentos en formato PDF, denominados "camisetas.eps" y "bolsas.eps", cuyo contenido está relacionado con el diseño de las camisetas que se vienen analizando, así como el de unas bolsas, ambos artículos con el lema "De ahora en adelante". Y la imagen de los archivos es la de la campaña de Ximo Puig.

Se trató de motivos y productos para la campaña de Ximo Puig. Puig perdió, pero los trabajos han quedado retratados y forman ya parte de la documentación en poder de la Justicia.