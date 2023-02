Mazón: "Si huele, actúa y subvenciona como un régimen, es que es un régimen, luchamos contra eso"

Este 2023 electoral hay numerosas CCAA con posibilidades de cambio de gobierno. Una de ellas es la Comunidad Valenciana que lleva desde 2015 en manos del PSOE de Ximo Puig gracias al Pacto del Botánico con Compromís y Podemos. En estos años de gobiernos de izquierdas numerosos escándalos han sacudido al Ejecutivo de Puig: los abusos a las menores tuteladas por la administración regional, los contratos hacia el hermano del presidente o la trama de corrupción que envuelve al PSOE en la Comunidad Valenciana que está destapando Libertad Digital.

Las posibilidades electorales de un cambio de gobierno hacia la derecha con un posible pacto entre PP y Vox pasan por el hundimiento de Podemos y que no consiga entrar en las Cortes valencianas. Para evitarlo, el Gobierno de Puig trata de reformar la ley electoral y rebajar el umbral para conseguir escaños al 3%. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comentado todos estos asuntos.

Mazón ha señalado que tiene que contar a los familiares de Ximo Puig que están siendo investigados o imputados. Uno de sus hermanos, Francis, "está ahora mismo imputado y condenado por montar un cártel de empresas para pactar precios con la Generalidad Valenciana". Para el presidente del PP "muchas de esas subvenciones están justificadas con sueldos presuntamente irregulares de un hermano, al padre, a un hijo de Puig, a la cuñada…". Sin embargo, pese a las evidencias hay "sucesivas negativas a hacer comisiones de investigación".

Sobre los distintos casos que golpean a la Generalidad de Ximo Puig "lo más grave es lo de Azud, que ya se ha confesado en sede judicial" y otros asuntos como el del "yerno del que era tesorero del PSOE valenciano que lleva recibidos más de 200.000 euros en subvenciones directas desde Presidencia". Lo que ocurre es que "una noticia sacude a la otra y parece que lo que sucedió ayer no tiene relevancia".

Según Mazón la izquierda en la Comunidad Valenciana "ahora está en plena omertá" y en el caso de las desaladoras "llama la atención por muchas cosas" como es que se derogó "el Plan Hidrológico Nacional siendo ministra Cristina Narbona y la alternativa fue la desalación masiva. Todas las mordidas que ahora se denuncian vienen de esa época".

El también presidente de la Diputación de Alicante se ha preguntado: "¿No sorprende que no hayan salido a desmentirlo?". Carlos Mazón ha indicado que "deben de saber lo que hay porque todo el movimiento que hicieron fue para saberlo", como es el caso de "Manuel Mata" que "dejó el escaño para ejercer la defensa del cabecilla de la trama. Es como si Alfonso Guerra hubiera dimitido para defender al de FILESA".

El último servicio de Cs a Ximo Puig

El líder del PP en la Comunidad Valenciana ha comentado también la intención de Ciudadanos de apoyar el cambio legislativo que permitiría que se rebajase el umbral para entrar en las Cortes Valencianas al 3% del voto. Ha dicho que anda "despistado" con el partido naranja en la Comunidad Valenciana y que él gobierna con ellos en la Diputación de Alicante sin problemas". Pero ha añadido que "han cambiado a su portavoz y ando un poco despistado. Esto de intentar cambiar las normas al final de la partida…".

"Si todos los diputados de Cs actuales estuvieran a favor tendrían que hablar con uno no adscrito en ese caso y estoy convencido de que esto no va a prosperar", ha apuntado el líder del PP que cree que esta maniobra se debe "al pánico de Puig". "En estos momentos no hay ninguna encuesta que les de el 3% a Ciudadanos por lo que están corriendo es para ver si salvan a Podemos. Tendrán que explicarlo a sus votantes".

Sobre las encuestas que le dan como ganador de las elecciones en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha dicho que "hasta Tezanos ya hoy nos dice que somos un ascensor que sube y que somos el primer partido en Alicante, Valencia y Castellón". Por eso "el cambio de la ley electoral es un síntoma de pánico y me gustaría pensar que hasta incluso con eso, no lo consiguen".

Compromís enseña a cómo cuidar a los niños islandeses

El presidente del PP valenciano ha hablado también de su relación con Compromís. Ha dicho que "no es mi adversario es mi antagónico, absolutamente mi enemigo" y que han tratado con ellos una posible comisión de investigación sobre la corrupción socialista. Ha apuntado que en la Junta de Portavoces han dicho que no, pero que "con un micrófono delante" cambia la cosa.

Carlos Mazón también ha comentado cómo la consejera que sustituyó a Mónica Oltra y su directora general junto "a unos 13 más" se fueron a Islandia una semana a enseñar a las autoridades de ese país a enseñarles "cómo se cuidan a los niños". "Esto me parece de lo más inédito que ha sucedido jamás. Es el sainete en el que estamos", ha añadido.

"Si huele como un régimen..."

El líder de los populares valencianos ha dicho que en la Comunidad Valenciana "estamos luchando contra un régimen": "Si huele como un régimen, actúa como un régimen, subvenciona como un régimen y mutea como un régimen, es un régimen". Mazón ha contado cómo el presidente de Murcia, Fernando López Miras, le trasladó que "más de 150 familias de Pilar de la Horadada y de Orihuela habían buscado colegio en Murcia. Y sanidad". Además, respondiendo a la pregunta de un oyente que acusaba a los políticos del PP de estar "escondidos" en Valencia, el candidato ha insistido: "Vivimos en un régimen. Yo hago un esfuerzo, pero no todos los días sale en la televisión pública como uno quiere".

Ambulancias sin médicos y hospitales sin rayos X

Abordando el estado de la sanidad en su región, Mazón ha dicho que, "en la Comunidad Valenciana, si tuviera una úlcera, estaría muy preocupado". El candidato popular ha denunciado que, en Torrevieja, la lista de espera para una colonoscopia ha pasado "de los 70 días a un año"; que "más de la mitad de las ambulancias Samur funcionan sin médico"; que, "en hospitales como el de Vinaroz, se han quedado sin rayos X", y, además, que "no retenemos a nuestros médicos, porque se quieren ir, y nadie quiere venir, porque han impuesto el valenciano como requisito" para el ejercicio de la medicina. "Los sindicatos médicos están en huelgas y protestas permanentes. No tienen la repercusión que podrían tener", ha añadido.

Además, Mazón ha declarado que "el hijo de Ribó, el alcalde de Valencia, cobra de una cátedra subvencionada por el Ayuntamiento de Valencia", que eliminará los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y que convertirá en progresivo el impuesto de la vivienda, y ha lamentado que se hayan "cargado la asignatura de Música en segundo y tercero de la ESO", "en pleno año Nino Bravo".