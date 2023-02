El PP exige a Ximo Puig que pida perdón por la "chapuza" de los trenes: "Es el tranvía de la desesperación"

El líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha exigido al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que actúe tras el fiasco ferroviario en la línea 9 entre Alicante y Dénia, que llega tras lo vivido en Cantabria y Asturias con los trenes que no cabían por los túneles y que desembocó en la dimisión de la secretaria de Estado y el presidente de Renfe.

Después de que los populares denunciaran en las Cortes Valencianas que los seis nuevos trenes de la línea presentan un exceso de peso que no les permite pasar por tres puentes del trazado entre las dos localidades, Mazón ha reclamado a Puig que pida perdón por esta "chapuza" y que el servicio sea gratuito hasta que se resuelva esta situación.

Ante uno de los puentes metálicos de Altea por donde no pueden pasar los tranvías, Mazón ha denunciado que la línea fue inaugurada el pasado mes de enero y no estaba "ni totalmente reformada ni adaptada". "Esta situación tan dramática es lo que ocurre cuando se pone directivos con carnet y no expertos técnicos al frente de las instituciones, como es el caso de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana", ha señalado, "no se ha hecho caso de las advertencias de los técnicos y, por tanto, los puentes no soportan el peso de los nuevos trenes".

El líder de los populares ha dicho que la foto de Puig en enero fue "la foto del engaño" y que lo que está pasando "es la falta de pudor más absoluta, es el tranvía de la desesperación". "Si esos trenes llegaran hasta aquí, que era su objetivo, estarían ofreciendo un gravísimo riesgo a los usuarios", ha destacado.

Los nuevos trenes de la línea 9 del Tram entre Alicante-Dénia no pueden pasar por los puentes de la línea por exceso de peso. Las nuevas unidades, seis trenes que costaron 43 millones de euros, pesan 63 toneladas y los tres puentes existentes en el recorrido entre Teulada y Benidorm no lo soportan, denuncia el PP, y por tanto, siguen circulando los trenes antiguos por determinados tramos.

Los pasajeros se ven forzados a bajar cuando llegan al primer puente metálico y hacer transbordo. Según los populares, cuesta tres horas y un minuto hacer la distancia de cien kilómetros del recorrido inaugurado por Puig. Desde el PSOE, mientras, alegan que no hay comparación posible con la situación en Cantabria y Asturias y aducen que el trazado va a ser renovado.