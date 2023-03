El PP reclama al PSOE valenciano que muestre todas las anotaciones de la contabilidad de la trama de la chatarra

El PSOE suma un nuevo caso en la Comunidad Valenciana. Un caso que cuenta ya con querella admitida judicialmente y que trata de una trama municipal que se habría apropiado de dinero de los residuos y chatarra para destinarlo a comilonas y presunta malversación de fondos públicos en el territorio de Ximo Puig.

La trama se centra en el Ayuntamiento socialista de Vinarós y en una surrealista rueda de prensa, cargada de descalificativos para este diario por destapar el caso, la concejal del área acabó reconociendo el pasado lunes que, efectivamente, se usó dinero público procedente de la chatarra para comidas y regalos personales. Ahora el líder local del PP, Juan Amat ha exigido "todas las anotaciones contables" ante las evidentes sospechas de un caso de malversación.

"Pretenden normalizar la corrupción"

El Partido Popular de Vinarós, a través de su líder municipal, Juan Amat, ha afirmado que "nos sorprende el desparpajo con el que pretenden normalizar la corrupción que se ha dado en el Ayuntamiento. Pretenden convertir en normal que exista una contabilidad en B, con la que se han hecho regalos y organizando comidas".

Amat ha exigido al alcalde socialista "conocer quién hacía los regalos y quien los recibía". "Queremos saber si el alcalde o alguno de sus concejales han recibido alguno de estos regalos y el importe de los mismos", ha añadido el responsable popular. El portavoz municipal ha relatado como "ayer, tras las informaciones aparecidas en prensa" decidió personarse "en el Ayuntamiento para visualizar el libro de contabilidad al que alude la prensa". Y, "según me dijo el tesorero, está en una caja fuerte, custodiado por él, y se me negó el acceso. Le pregunté al Secretario si tenía derecho a ver esa documentación y respondió que sí, pero el alcalde, hasta la fecha no lo autoriza. ¿Qué están ocultando? ¿Qué tienen esos apuntes contables que no pueda ver un representante del PP?", ha añadido Amat.

El popular ha sido contundente al afirmar que "el alcalde ha intentado ocultar en todo momento la información a la oposición, sin informar en ningún momento ni en comisiones ni en juntas de portavoces. Además, no ha abierto ni un expediente informativo ni sancionador, lo que deja bien a las claras las intenciones del alcalde de tapar el asunto".

Denuncia de un empleado del Ayuntamiento

La historia de esta trama surge a raíz de una denuncia de un empleado del Ayuntamiento. El empleado público desveló la existencia de una trama de presunta corrupción en la que estarían implicados el mismo alcalde –Guillem Alsina, del PSPV-PSOE– y otros funcionarios de la brigada municipal. El objeto de la trama es sencillo y lucrativo: consiste en la venta ilegal y, por supuesto, plenamente al margen de la contabilidad e inventarios oficiales, de material recolectado por el Ayuntamiento procedente de la recogida de residuos o reciclaje. En concreto, la denuncia alude a la venta de chatarra. Y, una vez vendida esa chatarra, los integrantes de la trama disfrutaban del dinero obtenido convirtiéndolo en regalos personales o comidas, según la denuncia.

El denunciante comunicó su información oficialmente ya en mayo de 2022. Lo hizo con un aviso a la concejala de servicios, Carmen Morellá, igualmente del PSPV-PSOE. El empleado público constató el interés del consistorio por poner fin a la presunta trama: no se hizo nada por descubrir la posible corrupción. Y, ante esa pasividad, el denunciante decidió presentar una denuncia escrita en el Registro de entrada del Ayuntamiento el 5 de junio de 2022.

El ansia investigadora volvió a quedar clara: ni una respuesta. Y ante semejante exhibición de euforia anticorrupción, el 6 de septiembre de 2022, el denunciante trasladó los hechos al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana y al Defensor del Pueblo.