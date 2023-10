El presidente valenciano, Carlos Mazón, sigue dando muestras de haber entendido perfectamente dos cuestiones. La primera, las necesidades de la Comunidad Valenciana. La segunda, las expectativas de todos sus votantes. Por ello, y ante la falta de profesores para poder dar un servicio escolar de calidad, el departamento de Educación planteará a los sindicatos rebajar los requisitos de los profesores de algunas especialidades de Secundaria y FP, ya que hay dificultades para cubrir las vacantes. Y esa rebaja afectará también a los requisitos lingüísticos con respecto al valenciano.

La Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana tiene claras sus líneas inmediatas de actuación. Por ello propondrá que, tal y como se ha hecho en otras comunidades autónomas, puedan acceder a las plazas profesores que aún no tengan el máster obligatorio pero que estén matriculados y se comprometan a sacárselo. Y, dos, "cuando en el orden de elección de los participantes en la bolsa no existan solicitantes que cumplan el requisito lingüístico, se podrá prescindir de esta exigencia, tal y como permite la Resolución de 27 de octubre de 2020". Traducido: si hacen falta más profesores -y hacen falta- se les contratará sin el requisito de la lengua autonómica.

La Consejería de Educación, Universidades y Empleo va a proponer este martes a los sindicatos la posibilidad de rebajar los requisitos de los profesores de algunas especialidades de Secundaria y FP en las que hay dificultades para cubrir vacantes. La directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, llevará el plan a la mesa técnica, "ante las dificultades de cubrir estas plazas en especialidades como Informática o servicios a la comunidad".

"Los requisitos son los mismos que para cualquier especialidad: estar en posesión del máster en educación y el nivel de valenciano C1. Sin embargo, hay especialidades en las que nos encontramos con una falta de profesores, por lo que no se pueden cubrir las plazas". Y, ante esa situación, "la propuesta que se plantea es que puedan acceder a las plazas aquellos profesores que estén matriculados en el máster pese a que no lo hayan terminado y que se comprometan a sacárselo", explica Sancho. Es más, la Dirección General de Personal Docente recuerda que "ya se exceptúa la obligación del valenciano en zonas castellanoparlantes en determinadas especialidades y, ante la complejidad para cubrir las plazas, la Resolución del 27 de octubre de 2020 ya permite que, cuando en el orden de elección de los participantes en la bolsa, no existan solicitantes que cumplan el requisito lingüístico se podrá prescindir de este elemento".

Desde la misma Dirección General se indica que "el trabajo de campo con las universidades está encauzado y se trabaja en colaboración con la Dirección General de Universidades. Y se está informando a todas las personas que han finalizado el máster de especialización didáctica sobre la posibilidad de formar parte de las bolsas".

Hay que recordar que el pacto valenciano del Botánico –compuesto por socialistas, comunistas y nacionalistas de esta comunidad autónoma– afirmaba que era su Gobierno el que garantizaba el escudo social en servicios como el sanitario o el educativo. Pues bien, 12.000 profesores interinos con sus plazas sin asignar han terminado de definir una fotografía un tanto inexplicable de su "escudo social". Y es que socialistas y comunistas dejaron sin asignar 12.000 plazas de profesor en la Comunidad Valenciana que está teniendo que improvisar el nuevo gobierno del PP y Vox.