Mazón exige a los socialistas valencianos que voten contra los incentivos a las empresas que vuelvan a Cataluña

El Gobierno de Carlos Mazón tiene claro que va a pelear por la libertad de las empresas que decidió llegar a la Comunidad Valenciana huyendo del separatismo catalán tras el golpe del 1-O. Libertad Digital ya ha explicado el plan del Gobierno valenciano para defender a esas empresas e incentivar su permanencia en este región. Y ahora, el PP valenciano ha dado paso a una ofensiva para dejar claro que el PSOE está vendiendo Valencia con tal de mantener los apoyos de Junts para seguir en la Moncloa. Así, el Grupo Popular valenciano ha presentado una proposición en el Parlamento regional para que el Gobierno central "no actúe contra unas comunidades autónomas privilegiando a otras" y ha pedido a los diputados y cargos del PSOE que rechacen y voten en contra del plan de Pedro Sánchez.

"No se puede obligar a que las 974 empresas que originariamente han venido desde Cataluña de manera libre y que ya son valencianas a retornar forzadamente", señala Miguel Barrachina (PP). Y lo ha hecho justo antes de exigir a los socialistas valencianos que "no voten a favor de incentivar la vuelta de empresas a Cataluña".

El Grupo Popular valenciano ha registrado su proposición no de Ley de tramitación especial de urgencia para dejar claro "el respeto a la libre elección de domicilio empresarial y contra la aprobación de privilegios o sanciones por su traslado".

El portavoz del PP en las Cortes valencianas, Miguel Barrachina, explica que la proposición "pide tres cosas: que se respete la libertad de las empresas que ya son valencianas para seguir residiendo en la Comunidad Valenciana; que el Gobierno de España no actúe contra unas comunidades autónomas privilegiando a otras; y que no se cambie la ley de sociedades a petición de sus socios de Junts para tratar que las 974 empresas que originariamente han venido desde Cataluña libremente tengan que retornar forzadamente. Es decir, que aquellas empresas que en uso de su libertad quieran seguir siendo valencianas y españolas no sean sancionadas como se pretende".

Miguel Barrachina subraya que "queremos que esta sea la primera iniciativa que se debata este 2024 en las Cortes valencianas. Pedimos que la libertad y la igualdad de todos los españoles también ataña a la libertad de establecimiento". El propósito de los socios de Junts, añade Barrachina, "no cabe ni en la Constitución Española, privilegiando a unos territorios sobre otros, ni en el Tratado de la Unión Europea. Ni siquiera cabe en el sentido común para dicta que aquellos que quieran emprender lo puedan hacer con libertad en cualquier territorio, sin sanciones ni cortapisas".

El síndic popular destaca que "el pacto entre el PSOE y Junts establece un plan para favorecer el regreso a Cataluña de las empresas que se fueron. La duda es —viendo que Junts no engaña a nadie, pero Sánchez engaña a todos— qué va a hacer Diana Morant como ministra del Gobierno de España cuando el partido de Sánchez intente cumplir con lo firmado por Junts de favorecer la salida de empresas valencianas; qué va a hacer Alejandro Soler en el Congreso o qué votará el todavía secretario general del PSPV, Ximo Puig, en el Senado".

"Nos preguntamos qué van a hacer los socialistas valencianos cuando Junts les exija el cumplimiento de lo firmado en los acuerdos de gobernabilidad. Invitamos a estos tres representantes socialistas a votar en contra en el Consejo de Ministros, Congreso y Senado; pedimos que se manifiesten junto a los valencianos y digan no a la salida forzada de empresas que ya son libremente valencianas", explica el PP.

Para Miguel Barrachina, "una cosa es lo que dicen algunos grupos y otra lo que hacen. La política del gobierno de Carlos Mazón de desburocratización y eliminación de impuestos va en la línea de crear un clima favorable para la atracción de empresas y su creación en nuestro territorio pero de manera libre. Lo que no es normal es que un gobierno de todos actúe para favorecer a unos territorios contra otros".