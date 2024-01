Hallan el cadáver del canónigo emérito de la Catedral de Valencia en su casa con signos de asfixia

El grupo de Homicidios de la Brigada de la Policía Judicial de Valencia investiga la muerte violenta del canónigo emérito de la Catedral de Valencia. El cadáver de Alfonso López Benito -de 85 años- ha sido encontrado este martes en su vivienda, con evidentes signos de violencia y asfixia, según ha adelantado el diario Las Provincias.

El cuerpo estaba en la cama de su dormitorio. Todo apunta a que conocía al responsable de su fallecimiento, ya que la puerta no estaba forzada. Por tanto, tendría llave o le abría abierto la propia víctima. Esta misma persona habría enviado un mensaje al portero de la finca haciéndose pasar por el sacerdote, para no levantar sospechas.

En el texto le advertía de que se ausentaría durante una semana y que no debía preocuparse si no le veía. Inicialmente, funcionó su plan. Pero, pasados unos días, un amigo de López Benito se preocupó -al no lograr contactar con él- y se acercó hasta el domicilio, en el centro de la ciudad (calle Avellanas).

Llamó a la puerta insistentemente pero no recibió respuesta, así que buscó al conserje del edificio para pedirle ayuda. Éste tenía llaves del inmueble. Entraron para intentar descartar que le hubiera pasado algo y estuviera en el interior. A falta de conocer lo que determine la autopsia, se cree que llevaba un par de días muerto.

El Arzobispado de Valencia ha emitido un comunicado explicando que ha tenido conocimiento del fallecimiento del canónigo emérito a través de la Policía Nacional y que se pone "a disposición de las autoridades" por si su colaboración "pudiera servir para el esclarecimiento de los hechos".

¿Móvil económico?

La hipótesis que coge más fuerza en estos momentos -aunque fuentes policiales cercanas al caso señalan que aún hay varias líneas de investigación abiertas- es que el móvil fuera económico y el autor del crimen pudiera ser una de las personas necesitadas a las que López Benito ayudaba -la mayoría con antecedentes penales- y que frecuentaban su casa.

El análisis del teléfono móvil de la víctima podría ser clave para la resolución del caso, teniendo en cuenta que el asesino lo usó para simular que el sacerdote estaba bien y no preocupar a su entorno. Lo habría hecho incluso cuando ya había sido hallado su cadáver, asegura este miércoles el mencionado periódico regional.