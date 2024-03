La red de subvenciones de Lambán y Ximo Puig pagó hasta el reportaje fotográfico de la boda de un socio de los Puig

La Guardia Civll ha seguido con las labores de control de las subvenciones públicas concedidas a sus hermanos por el entonces presidente regional de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig -ahora recién elevado por Pedro Sánchez a embajador permanente ante la OCDE- y su amigo y compañero de partido, Javier Lambán, por aquel entonces presidente del Gobierno regional de Aragón. Y, mientras Sánchez y María Jesús Montero siguen persiguiendo con datos fiscales privados al que no era ni pareja de Isabel Díaz Ayuso en el momento de los hechos, resulta que una de las pruebas aportadas por la Policía Judicial al caso de más de 1 millón de euros recibido por los hermanos del alto cargo socialista demuestra que esa red de pagos subvencionó el reportaje fotográfico de la boda del socio de su hermano.

El socio del hermano de Ximo, Francis Puig, era Enrique Adell Bover. Él fue el mismo que vio llorar ayudas durante el covid para su empresa Canal Maestrat once meses antes de que quebrase la citada sociedad. Pero ese día se casaba. Era un día especial para Enrique y su pareja. Y decidieron incorporar esa especialidad a la materia contable. Dicho y hecho: las fotos de su boda sirvieron, no sólo para recordar el emotivo momento, sino, también, para justificar el público emolumento. Y es que pasaron a justificar los gastos subvencionados con dinero público. Eso sí, la actitud no ha debido molestar demasiado a Pedro Sánchez: el Gobierno ha nombrado recientemente al expresidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, como nuevo embajador delegado permanente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además, como relevo del también exdirigente socialista Manuel Escudero Zamora.

La Guardia Civil ha dejado constancia de este hecho contable y lucrativo. El sumario del caso incorpora ya un informe donde se relatan las "Facturas CANAL MAESTRAT SL no abonadas". La Guardia Civil en funciones de policía judicial señala que "para la comprobación de lo solicitado se requirió a la mercantil contrato y facturas emitidas por ésta a Comunicacions dels Ports S.A. [la empresa subvencionada del hermano de Ximo Puig]: Factura n° B/43 de fecha 28/02/15 por un importe de 181.50€ y n° B/437, de fecha 30/09/17 por valor de 4.404,40€". "Para ello, la mercantil presenta un disco duro, que tras su análisis fue entregado en ese Juzgado, conteniendo varias carpetas". Lo primero que comprueban es que "la mercantil no aporta contrato con Comunicacions dels Ports S.A. ni hace referencia alguna al mismo entre la documentación aportada". Y, "en cuanto a las subcarpetas contienen lo siguiente: Un archivo de audio denominado "15 apasionat Matarranya" y un pdf. El pdf contiene la factura n° B/43 de fecha 28/02/15, como concepto aparece: "Publicidad SER Maestrat Febrero".

La Guardia Civil realiza allí una anotación: "Por parte de los Investigadores, se desconoce la relación de este anuncio con la mercantil Comunicacions dels Ports S.A. ya que en ningún momento en la cuña hace referencia a ella". Pero, "lo que resulta mas llamativo a los Investigadores es que un archivo publicitario únicamente de audio, se incluya en la cuenta justificativa de la subvención estructural a emisoras de televisión de titularidad privada en catalán o aranés".

La otra carpeta era aún más inexplicable: "Se ha de reseñar que desde el clip n°307 hasta el 327 las imágenes que se muestran son de una mujer que va enseñando varias fotos que componen un álbum de bodas y comentando algunas de ellas con otra mujer. Este álbum pudiera tratarse, por las imágenes que contiene, de la boda de Enrique Adell Bover con Ines Aular. Desde el clip 519 al 525 son videos del interior de lo que parece ser la Ermita de Vinaros, donde según se indica en los videos anteriores, en los que hablaba de las fotos, se produjo la boda".

Hay que recordar que la Generalidad valenciana de Ximo Puig concedió ayudas por el covid a empresas relacionadas con la trama Azud de presunta financiación ilegal del PSOE y a otras vinculadas a Francis Puig, el hermano del presidente, como ya ha informado Libertad Digital. Una de ellas no sólo tenía relación directa con la familia de Ximo Puig sino que, además, presentó el concurso de acreedores a los once meses de recibir el dinero público. Era justo Canal Maestrat. Las ayudas se concedieron por resolución del 3 de junio de 2021. Una de las condiciones expresas de las ayudas era "mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. Y el concurso de acreedores se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del 12 de julio de 2022, pero, eso sí, con la aclaración expresa de que se trataba de una resolución de procedimiento concursal firme con fecha de resolución del 11 de mayo de 2022.

Es decir, que la fecha de resolución incumplió la exigencia de mantenimiento de la actividad, pero no la fecha de publicación en el BORME. Sea como sea, lo que parece evidente y claro es que la empresa vinculada al hermano no revestía las garantías para concederle una ayuda. Y la subvención otorgada fue de 8.801,44 euros. Esta era una de las tres sociedades vinculadas a los negocios de Francis Puig, el hermano imputado, precisamente, por el caso subvenciones. Porque el Ejecutivo regional de Ximo Puig concedió a Kriol Produccions otros 28.037 € y a la Televisión de Castellón 27.700 €. Y, por si fuera poco, otorgó otros 200.000 €, el máximo posible, a Cronosport, una empresa señalada en los informes de la UCO del caso Azud y que aparece retratada en el pago de gastos de campaña de las primarias del propio Ximo Puig. El administrador empresarial de Canal Maestrat SL es Juan Enrique Adell Bover, amigo y socio de Francis Puig.