Crisis en el MIR: "Ha dimitido el grupo de expertos que ponía el mejor examen para la mejor formación"

El Comité de Expertos encargado de diseñar las preguntas del examen MIR, que permite a los médicos titulados acceder a la especialidad, dimitió en bloque por su total desacuerdo con los cambios planteados en las pruebas por el Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García. La noticia, adelantada por ABC este jueves, fue confirmada por la Consejería valenciana de Sanidad, que pidió a García explicaciones "urgentes y oportunas".

Este viernes, el consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, ha declarado en Es la mañana de Federico de esRadio que "los políticos estamos para resolver problemas, no para crearlos".

Entrevistado por Rosana Laviada, Gómez ha explicado que "el MIR era un ejemplo a nivel internacional" y ha lamentado que el Ministerio, "no sé sabe muy bien por qué, amparándose en la transparencia y en la mayor representatividad territorial, aunque a los consejeros no nos comentan ninguna estrategia ni plan de futuro, ha tomado una decisión que se visualiza en la reducción del 60% de los asesores que tenían los expertos y un 40% de su salario, que no era gran cosa". Por ello, "ha dimitido el grupo de expertos que ponía el mejor examen para la mejor formación sanitaria especializada de Europa".

El consejero valenciano ha insistido en alabar "la transparencia, el rigor y el prestigio" que tenía el examen "hasta ahora", y ha advertido de las posibles consecuencias tras lo sucedido: "¿Tenemos que buscar un nuevo equipo de asesores para que, deprisa y corriendo, pongan las preguntas? Como mínimo, es una frivolidad generar la duda. Dios quiera que no altere para nada el prestigio de este examen, que es la quintaesencia de la formación sanitaria especializada en España".

Gómez también ha criticado que Mónica García no haya dado una sola explicación a las CCAA: "Esto sólo se puede explicar bajo un concepto de precipitación, ausencia de diálogo y, quizá sí, ideología". Finalmente, ha comparado los cambios que pretende ejecutar la ministra de Sanidad en su negociado con la reforma de la justicia que perpetra Félix Bolaños: "Lo que intentan es cambiar el modelo de Estado, el modelo de servicio que nos hemos generado: un sistema nacional de salud que funciona bastante bien y un modelo judicial, con su independencia, muy garante de los ciudadanos". "Si funciona, no lo toques. Y si lo tocas, dínoslo", ha concluido.