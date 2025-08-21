EL CGPJ investiga a la juez de la DANA por la "intromisión indebida" de su marido

El Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación hace varias semanas a la magistrada encargada de la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Dentro del marco de la instrucción, a Ruiz Tobarra se le investiga por sesgo y por la presunta intromisión de su marido, también juez, Jorge Martínez Ribera, ya que, según han informado diferentes fuentes del CGPJ, Martínez Ribera podría haber participado en las diligencias del caso.

Según se ha informado desde diferentes medios de comunicación como Okdiario, las versiones involucradas en el proceso judicial justificaron su malestar por lo que consideran una "intromisión indebida" del esposo de Nuria Ruiz Tobarra, la jueza encargada de la instrucción de los hechos acaecidos la trágica tarde del 29 de octubre de 2024.

Manos Limpias tomó una decisión el pasado mes de julio en la que amplió la querella contra Ruiz Tobarra y Martínez Ribera por presuntos delitos de "prevaricación judicial y usurpación de atribuciones". Esta organización cree que el procedimiento judicial que está investigando las más de 220 muertes, está "contaminado" y que por ello debería ser declarado como "nulo".

La decisión del CGPJ

El CGPJ quiere saber el papel que haya podido tener Martínez Ribera, ya que las defensas de la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, solicitaron a la propia jueza instructora del caso que confirmara si su pareja tenía "autorización" para participar en el caso. Hace unos meses, ambas defensas pidieron apartar a Ruiz Tobarra por la presencia de su marido en algunas de las tomas de declaraciones.

El turno ahora es para el CGPJ. Debe determinar si la presencia de Martínez Ribera, asignado en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia, es lícita y no influye en la primera parte de la investigación y en la toma de declaraciones. Y, por otro lado, como ha adelantado el periódico mencionado, el órgano constitucional deberá resolver si hay "sesgo" en la misma instrucción de la DANA.

Imágenes filtradas de Martínez Ribera y Ruiz Tobarra

El 7 de mayo de 2025 se filtraron imágenes en las que aparecían Nuria Ruiz Tobarra y Jorge Martínez Ribera en la toma de declaraciones a un testigo. En dichas filtraciones se ve al magistrado presente tras el testimonio de una de las personas citadas en la investigación, dando indicaciones. Además, Martínez Ribera formó parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, al que pertenece su mujer desde hace 18 años.

Es sabido por las defensas de los imputados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, que, en los últimos meses de la investigación, han mostrado quejas y disconformidades por el trato, las formas utilizadas por la jueza en sus autos y por negarse a poner el foco en otras instituciones que no sean la Generalidad Valenciana añadiendo juicios de valor como que el envío de la alerta masiva fue "tardío" y "errado en su contenido". Las quejas han pasado a la Comisión Disciplinaria y la investigación continúa abierta como defiende la diligencia número 347/2025.