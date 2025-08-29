El consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha denunciado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no está agilizando las obras necesarias que se tienen que acometer tras la Dana del 29 de octubre y ha advertido sobre las consecuencias de una futura posible riada. "¿Estamos preparados? No, no hemos mejorado demasiado", ha reconocido.

De hecho, ha asegurado haber sentido "frustración" cada vez que ha mantenido conversaciones con la CHJ porque ha comprobado "que no han cambiado el ritmo" de las actuaciones a desarrollar. "Nosotros hemos utilizado fórmulas de emergencia y de impulsar rápidamente los proyectos porque entendíamos que la situación era urgente. Y ahí la Confederación no ha dotado ni siquiera de un ritmo distinto, ni siquiera ha declarado urgentes las obras", ha apuntado.

En una entrevista este viernes en Les Notícies del Matí de À Punt, recogida por Europa Press, el día en que se cumplen 10 meses de la Dana, ha valorado el "buen" ritmo del proceso de recuperación, "una labor que parecía imposible" tras la catástrofe. Sin embargo, a su juicio, por parte de la CHJ todo este proceso "tenía que haber ido mucho más rápido".

Además, ha cuestionado "si esto no es motivo para impulsar las obras que sabíamos que había que hacer", entre las cuales ha mencionado la canalización del barranco de la Saleta, "que estaba en la fase del estudio de integración paisajística y continúa en esa fase".

"Se tenían que haber impulsado esas obras, que ya sabíamos que, de haber estado hechas, hubiera cambiado la circunstancia, por lógica pura y lo que todo el mundo entiende que había que haber tenido hecho, que, si hubieran estado hechas las infraestructuras, la situación habría sido distinta", ha expuesto, al tiempo que se ha preguntado "¿por qué no están hechas ya?".

"Se tenían que haber impulsado. No estarían acabadas hoy, pero por lo menos habríamos avanzado pasos. Es que no hemos avanzado prácticamente nada en ninguna de las obras grises, valga la expresión, que son las que dependen de la Confederación. Ni siquiera las ha declarado urgente, ni siquiera les ha impulsado de forma rápida", ha cuestionado.

Parques inundables

Mientras, ha valorado que la parte que corresponde a la Generalidad sí que se ha intentado "poner en marcha ya" y como ejemplo de ello ha puesto los parques inundables anunciados por el gobierno para el área metropolitana de Valencia que actuarán como defensa contra las inundaciones. "Pero eso es complementario, eso no va a ser una solución", ha advertido.

Sobre esta última iniciativa, ha indicado que desde el gobierno valenciano van a tratar de "consensuar al máximo" con los ayuntamientos afectados para "que todo el mundo entienda que es una buena medida y una buena manera de actuar".

Alcantarillado en la zona de la Dana

Además, Martínez Mus ha justificado que la Generalidad habilite a ayuntamientos afectados por la Dana para contratar obras de alcantarillado a través de Vaersa ante el hecho de que el mecanismo que había previsto el Gobierno para subvencionar a los consistorios "no estaba funcionando" y estaba siendo "muy lento".

"Vamos a entrar en septiembre y no han podido implementar ni esas medidas", ha sostenido. Y ha lamentado que la recuperación de las infraestructuras, a consecuencia de los mecanismos por parte del Ejecutivo central, "se está eternizando".

Colaboración entre administraciones

En este contexto, sobre la colaboración entre administraciones, ha defendido que por parte del Ejecutivo valenciano "la voluntad ha estado siempre", pero ha lamentado que por parte del Gobierno no siempre ha sido así de "fácil". "No está habiendo ese entendimiento fluido que debería de existir", ha lamentado, al tiempo que ha calificado de "lamentable" la situación porque "tendríamos que estar todos mirando hacia el mismo lugar y no ha pasado siempre así".

"No tenemos otra obligación que intentar acelerar todos los trámites de reconstrucción. Y ahí estamos dispuestos y hemos estado desde el primer día y continuaremos estando", ha garantizado Mus, que ha asegurado que, pese a la situación, él no se "rinde". "El objetivo es mantener siempre la atención por la reconstrucción, que nadie se olvide", ha pedido.

En este contexto, ha considerado "incomprensible" que diez meses después de la Dana no haya podido reunirse ni "hablar directamente de forma concreta e individualizada" con la anterior ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ni con la actual, Sara Aagesen. "Ningún alcalde ni concejal de los municipios afectados entenderían no haber podido hablar con su conseller", ha considerado. No obstante, ha precisado que no ha sido así con el ministerio que encabeza Óscar Puente, con quien ha mantenido un contacto "más fluido".