El domingo por la noche el concejal socialista del Ayuntamiento de Moncada protagonizó una escena lamentable poco digna de un político. Martín Pérez se encontraba encima de un escenario durante la llamada ‘Noche del embutido’, cuando, según él mismo, se lanzó desde arriba contra la gente para disuadir una pelea entre dos grupos. Diferentes testigos aseguran que el concejal realizó un corte de mangas al escuchar "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!".

Las imágenes y vídeos que se han publicado en redes sociales dicen lo contrario. En algunos momentos, se ve al concejal celebrando, bailando y disfrutando de las fiestas hasta que llega el altercado. Los presentes durante la fiesta han afirmado que la trifulca y la pelea comienza cuando el concejal de Seguridad Ciudadana salta desde el escenario para atacar a los asistentes.

Investigación de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha abierto diligencias esta misma tarde para abordar los acontecimientos que tienen como protagonista a Martín Pérez Aranda, concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas del Ayuntamiento de Moncada, por supuestos delitos de desórdenes públicos, según han confirmado fuentes de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El PSPV ha salido en defensa de Pérez Aranda tras la pelea y ha defendido que no hay "una denuncia contra él". Desde la dirección autonómica del PSOE valenciano van a esperar a que se esclarezcan los hechos con esta investigación de la Guardia Civil pero deja la decisión a manos del ayuntamiento y su alcaldesa, Amparo Orts, cuyo marido es Martín Pérez Aranda.

Comunicado de Martín Pérez

Durante la mañana de hoy ha publicado un comunicado en el que expresaba sus "más sinceras disculpas" ante la situación que se generó y el edil afirma que "no debería haber bajado del escenario" y tendría que haber recabado todo en "las fuerzas de seguridad". Cabe recalcar que Pérez Aranda es el concejal de Seguridad Ciudadana y él mismo es el que rompe con ello durante las fiestas de Moncada.

El concejal socialista de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez Aranda, vuelve a estar en el centro de la polémica.

Pérez Aranda ,que además es marido de la alcaldesa Amparo Orts,se ha visto involucrado en una pelea con varios jóvenes. El @PSOEValencia ha salido a defenderle. pic.twitter.com/lg2lk8SzIS — esRadioValencia 105.5 (@esRadio_Vlc) September 8, 2025

Reacciones PP y Vox

Desde el Partido Popular y Vox, en Moncada, han pedido públicamente que Martín Pérez deje el cargo y dimita. En el PP de Moncada exclaman que es "una agresión que no puede quedar impune" y tilda de "bochorno y vergüenza" para Moncada. En Vox, su portavoz, Elena Carrasco, condena con rotundidad y que "este tipo de actitudes son inaceptables y representan una amenaza directa a los valores de la libertad de expresión".