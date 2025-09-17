Cuerpo llega a Valencia mientras los autónomos afectados esperan las ayudas que prometió por la dana

El Gobierno de España no cumple su palabra una vez más. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acude hoy a Valencia para reunirse con todos los consejeros de las comunidades autónomas para analizar las consecuencias del acuerdo arancelario que han pactado Estados Unidos y la Comisión Europea. Mientras sucede esto, los autónomos afectados por la dana continúan esperando las ayudas y prestaciones que les prometió el ministro y el Gobierno en el mes de enero.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha arrancado este curso político con muchas ayudas por otorgar a los valencianos. En este caso, el ejecutivo de Sánchez ha prometido en diferentes momentos poder prorrogar el apoyo económico a los autónomos valencianos que hayan solicitado el cese de su actividad por fuerza mayor. El pasado 31 de enero terminó esta prestación y anunció esa extensión del cese en una nota de prensa titulada "El Gobierno prorrogará el cese extraordinario dana para autónomos – Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones". Dicha nota, ya no aparece en la web del Ministerio.

¿En qué momentos prometió esta extensión?

En una reunión que se celebró en la Delegación del Gobierno en Valencia, Carlos Cuerpo garantizó a los representantes de los autónomos afectados que la prórroga se iba a poner en marcha enseguida. Algo que no sucedió.

Además, el día 12 de marzo, en un encuentro institucional en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana con los Reyes, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de la CEV, Salvador Navarro y el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata. En esta convocatoria, el ministro de Sánchez reiteró que se iba a activar esta prestación de forma urgente y con carácter retroactivo. Y tampoco ocurrió.

Ante estas dos situaciones tan concretas donde el Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que iba a ayudar a los más de 5.000 autónomos afectados, según los datos ofrecidos por la Generalidad Valenciana, la conclusión es que el abandono a los valencianos es más que evidente.

En la actualidad, Pedro Sánchez y su equipo de ministros continúan evadiendo las ayudas a los valencianos. En relación con los autónomos, la administración tuvo la ocasión precisa para incluir esta prórroga en el Real Decreto-ley 9/2025 aprobado en el mes de julio para modificar la Ley General de la Seguridad Social.

Reacciones al abandono institucional

Una de las voces que denunció esta coyuntura fue el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en la Comunidad Valencina, Alberto Ara, que trasladó este incumplimiento a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quién aseguró que iba a remitir esa información al Ministerio y todavía sigue sin resolverse.

Desde la perspectiva del gobierno valenciano, el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha alzado la voz para reclamar las ayudas que se les debe a los autónomos y ha recordado a Carlos Cuerpo que "tiene una excelente ocasión para rectificar" y poder prorrogar este requerimiento y "exonerar a los autónomos del pago de la cuota por cotización", señalaba Galvañ.