Sánchez no ha dado "ni un céntimo" a los agricultores y lleva a cabo una "cacería" contra Mazón

Miguel Barrachina, consejero del Gobierno de la Generalidad Valenciana a cargo de la cartera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, ha repasado en esRadio Valencia la actualidad del sector agrícola en los campos valencianos, las mejoras, las ayudas a los ganaderos y el cultivo del arroz en la albufera de Valencia. También tuvo tiempo Barrachina para solventar las críticas hacia el gobierno valenciano y aupar las 44 medidas presentadas por el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, el martes en el Debate de Política General.

Uno de los principales problemas que se encuentran en el campo valenciano es el envejecimiento del sector y uno de los objetivos que tiene la Consejería de Agricultura y el Gobierno de la Generalidad es promover la regeneración de este. Barrachina recalcó que en el último año se han promovido una serie de ayudas al sector agrícola "histórica". "El joven valenciano que quiera dedicarse a la ganadería recibirá hasta 40.000 euros si se inscribe antes del 7 de octubre", subrayaba el conseller. Más de 350 jóvenes "ya han tramitado estas ayudas".

Todas estas medidas que se aplican por parte del Ejecutivo valenciano, según ha explicado, contrarrestan el prohibicionismo y las restricciones que imparte el Gobierno de España desde el Ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas. Barrachina replica que hace un año se convocó una comisión bilateral entre los científicos de la Comunidad Valenciana y los nacionales para permitir los tratamientos fitosanitarios en el campo. "Llevamos un año reiterando y esperando" a que se lleve a cabo "su constitución".

"Ni un céntimo" de Sánchez

Miguel Barrachina ha defendido que "no hay actividad más bonita en el mundo que tener tu propio ganado, cultivar tus campos y obtener tus frutos" pese a las crítica e impedimentos que se promueven desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Para el consejero, es una labor "contracorriente" pero es una vida "muy feliz y sana". Lo negativo es que no se puede esperar "ni un céntimo" de Pedro Sánchez.

Mazón estuvo liderando el martes en el parlamento valenciano las medidas e implicaciones del gobierno autonómico con los ciudadanos y Barrachina ha defendido durante su intervención el discurso y la motivación que mantiene Mazón con respecto a la "persecución liderada por Pedro Sánchez" que está sufriendo, reconocía el conseller.

En cuanto a la oposición, PSPV y Compromís, el responsable de Agricultura responde a esas críticas con una mensaje directo y claro: "Animo a los valencianos a que busquen una única medida que haya sido propuesta por ellos". En el Debate de Política General del martes, ni Compromís ni PSPV anunció ninguna medida que quieran llevar a cabo.

Sobre las víctimas de la DANA

En el hemiciclo se observó en la terraza superior la presencia de algunas víctimas afectadas con carteles y camisetas promovidas por Acció Cultural del País Valencià. Barrachina recuerda que las víctimas tienen todo "nuestro cariño y comprensión" y que se han reunido con Mazón en diferentes ocasiones de forma "espontánea" y ha pedido a la izquierda que no "persiga a las víctimas" y que "no las manosee", concluía el conseller valenciano.