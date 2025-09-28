Pedro Sánchez sigue engañando a los valencianos con las ayudas de la dana once meses después del 29-O

Once meses después de la riada del 29 de octubre, el Gobierno de España dirigido por Pedro Sánchez solamente ha pagado ayudas de primera necesidad, las destinadas a cubrir daños materiales en vivienda y enseres, al 17,9% de las familias valencianas que solicitaron este tipo de ayudas. Esto se traduce de la siguiente forma: el ejecutivo de Sánchez no ha pagado todavía al 82,1% de las familias que solicitaron estas ayudas de primera necesidad.

Concretamente, apenas 7.497 familias han recibido las ayudas de las 41.674 que las han pedido en el transcurso de los once meses que han transcurrido desde el 29 de octubre. Por tanto, unas 34.000 familias no han recibido un euro y están esperando las ayudas del Gobierno. Según los cálculos, el ejecutivo sanchista ha entregado 16.538 euros de media a las familias valencianas y su deuda con los afectados se eleva a unos 565 millones de euros.

Ayudas para vehículos

En el capítulo de ayudas para la compra de vehículos, el Gobierno se niega a exonerar o a aplicar un tipo de IVA del 0% con carácter retroactivo a la compra de vehículos adquiridos por los propietarios que han perdido su vehículo como consecuencia de la dana. En esta materia, la Generalitat Valenciana sí que se ha aplicado la exoneración de este impuesto.

El Gobierno Valenciano insta, cada semana, a la Administración central a que adopte todas las medidas necesarias para que los titulares de vehículos siniestrados que no hayan podido ser peritados por estar desaparecidos, puedan conservar las ayudas recibidas.

Como ya informó la consejera de Economía y Hacienda, Ruth Merino, el Consell ha solicitado a la Dirección General de Tráfico que habilite un procedimiento extraordinario para otorgar la baja definitiva a los vehículos desaparecidos para que aquellos que han recibido la ayuda, no tengan que reembolsar la ayuda recibida.

Prórroga a los autónomos

También conocimos hace dos semanas que el Gobierno de España, concretamente el Ministerio de Economía y su ministro, Carlos Cuerpo, está incumpliendo su promesa de prorrogar la prestación por cese temporal de actividad para los autónomos de la provincia de Valencia afectados por la DANA. Desde el mes de enero lleva incumpliendo este compromiso. En la última visita de Cuerpo a Valencia, afirmó que "seguían trabajando" en todas las opciones.

Cifras de ayuda "maquilladas"

Once meses después de la tragedia, Diana Morant, la líder del socialismo valenciano y Ministra de Ciencia, defiende que el Gobierno de España está llevando a cabo la reconstrucción de los municipios cuando los datos señalan que desde el Gobierno se están maquillando las cifras. Las ayudas abonadas por el ejecutivo a los distintos colectivos superan mínimamente los 2.650 millones de euros. La Jefatura del Gobierno de España insiste en que se han movilizado hasta 16.600 millones de euros en ayudas y otras medidas. Sólo ha pagado el 15,9% de este montante.

El esfuerzo "a pulmón" del Consell

Por parte de la Generalitat Valenciana es todo lo contrario. Se ha comprometido a gestionar partidas por valor de 2.500 millones de euros entre contratos de emergencias, ayudas directas y otras actuaciones para paliar los efectos de las inundaciones. Oficialmente se han destinado ya 1.486 millones de euros a familias y empresas, de los que se han pagado ya el 50%.

Cabe recordar que el Consell ha aprobado recientemente una ampliación del paquete inicial de ayudas sin trámites y sin burocracia. Este paquete de medidas consiste en dar 350 millones de euros adicionales a las familias, a los propietarios de vehículos, autónomos y afectados por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Todo este paquete de ayudas forma parte del esfuerzo económico sin precedentes que está realizando la Generalitat Valenciana dirigida por Carlos Mazón. Además, en un contexto en el que el Gobierno autonómico sigue sin recibir las ayudas a fondo perdido del Gobierno central y siendo una de las autonomías peor financiadas. Un hecho que obligó a la Administración Valenciana a sufragar esta pérdida a través del endeudamiento bancario.