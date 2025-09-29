Aldaia revive el temor a nuevas inundaciones: "Vivimos en una situación de incertidumbre"

La Comunidad Valenciana hace frente a otra jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y la preocupación ciudadana. Este lunes, un total de 243 municipios –la mayoría en la provincia de Valencia–se han visto obligados a suspender las clases debido a la alerta roja por lluvias torrenciales.

La medida ha afectado a 542.964 alumnos y se ha prorrogado hasta el martes en localidades como Valencia capital, donde el Ayuntamiento ha decidido mantener cerrados los centros educativos de las zonas más vulnerables, como las áreas inundables y la fachada marítima.

La borrasca extratropical que atraviesa el este peninsular ha descargado con intensidad, provocando hasta 60 litros acumulados por metro cuadrado en apenas 35 minutos en algunos puntos de la provincia de Valencia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de que el episodio podría dejar registros superiores a los 300 litros por metro cuadrado, lo que mantiene al territorio en alerta máxima. Mientras en Tarragona y Castellón el aviso rojo se ha rebajado a nivel naranja, aunque Valencia continúa bajo "peligro extraordinario" por la persistencia de las precipitaciones.

El barranco de La Saleta desbordado

Las consecuencias no se han hecho esperar. El barranco de La Saleta, en Aldaia, se ha desbordado a primera hora del lunes, inundando calles y obligando a cortar accesos. En la provincia de Castellón se han registrado acumulados de más de 160 litros en Sueras y l’Alcúdia de Veo, mientras que en Tarragona se han producido cortes eléctricos y se han contabilizado más de 240 litros en Amposta.

En Valencia, además, las fuertes lluvias han obligado a cancelar cuatro vuelos en el aeropuerto y a suspender parte de la circulación ferroviaria, con retrasos y complicaciones en el transporte aéreo y terrestre.

Aldaia, una de las zonas más castigadas, ha vuelto a situarse en el epicentro de la alerta. Su alcalde, Guillermo Luján, ha explicado en el programa En casa de Herrero, de esRadio, que el municipio "vive en una situación de temor y pánico" cada vez que se producen episodios de este tipo: "Llevamos 40 años reclamando obras estructurales para encauzar el barranco de La Saleta, que desemboca en pleno casco urbano. Hasta que no se ejecute esa canalización, seguiremos indefensos", ha asegurado el alcalde.

Aunque el sistema de compuertas y barreras instaladas ha evitado que el agua entrara en las viviendas como ocurrió en episodios anteriores, el edil ha recalcado que el problema de fondo sigue sin resolverse.

"Estamos asustados y preocupados, pero lo más importante es que esta vez la ciudadanía ha sido avisada a tiempo", ha señalado Luján en referencia al mensaje de emergencia enviado ayer a través del sistema Es-Alert a los teléfonos móviles de la población. El alcalde ha destacado la importancia de la anticipación en la comunicación, algo que, en su opinión, puede salvar vidas: "Especialmente las personas mayores o con movilidad reducida necesitan saber con tiempo que deben trasladarse a plantas superiores o buscar refugio seguro".

Las horas más críticas

El regidor ha insistido en que la tarde y la noche de este lunes se presentan como las horas más críticas, con una previsión que mantiene el aviso rojo hasta la medianoche y el nivel naranja para mañana martes. "Vivimos en una situación de incertidumbre. El ruido de los truenos y la intensidad de los relámpagos nos recuerdan que el peligro es real y que debemos extremar las precauciones", ha subrayado.

La Generalidad, por su parte, ha reforzado los dispositivos de seguridad y ha instado a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios, mientras los servicios de emergencias continúan interviniendo en incidencias relacionadas con balsas de agua en calzadas, caídas de árboles y rescates puntuales en vehículos atrapados. El mensaje es general: máxima prudencia y atención a los canales oficiales de información mientras dure este episodio de lluvias intensas en el litoral mediterráneo.