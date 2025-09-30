Diana Morant defiende que el valenciano forma parte del catalán y le parece "lo correcto"

Desde el Gobierno autonómico de Ximo Puig, el debate lingüístico en la Comunidad Valenciana ha dado muchos dolores de cabeza dentro y fuera de las aulas. Durante el mandato de Puig, las aulas públicas en colegios y universidades de la región valenciana vieron como el catalán se fue instaurando dentro de ellas. Todo esto hasta el punto de integrar el valenciano dentro del catalán. La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, apunta que "lo correcto es la doble denominación catalán/valenciano".

Este mes de septiembre ha sido un mes muy convulso en materia dialéctica. Todo comenzó con las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que reconoció en Onda Cero que únicamente se iba a solicitar en Europa el reconocimiento "del catalán, el euskera y el gallego". Con esta información, el Gobierno de España englobó al valenciano y al catalán en una misma lengua y el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, pidió la dimisión del ministro. Cabe recordar que, en Bruselas, el Parlamento Europeo ha reconocido que el valenciano es una lengua "diferente" del catalán, según un informe elaborado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo del pasado mes de enero.

La segunda referencia de este mes de septiembre la emitió el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, desde su escaño del Congreso de los Diputados cuando respondió a una preguntada formulada por la diputada del PP, Soledad Cruz-Guzman en la que aseguró que el catalán "incluye también al valenciano como modalidad lingüística propia y protegida dentro del marco constitucional".

Mazón manda un mensaje a Albares: "Todavía estamos esperando la rectificación del ministro de Exteriores. Señor ministro, el valenciano no se toca". pic.twitter.com/Odr03rWYgN — El HuffPost (@ElHuffPost) September 23, 2025

El catalanismo de Diana Morant

Y, en tercer lugar, la declaración más reciente, la socialista valenciana Diana Morant. La líder socialista continua con el argumentario del ejecutivo de Sánchez y pretende aspirar a liderar la Generalidad insiste en enmarcar al valenciano como un apéndice del catalán; contentando así a los socios separatistas catalanes de Sánchez.

La ministra valenciana ha concretado que la nomenclatura "valenciano/catalán" es "lo correcto" porque es lo "que defiende el Gobierno de España". Y, por si fuera poco, Morant afirma que todos los valencianos "nos tenemos que ver incluidos cuando se habla del catalán".

La Generalidad Valenciana responde

La reacción del Gobierno autonómico de Mazón la conocimos en el Debate de Política General del pasado martes. El presidente Mazón anunció 44 medidas para este curso y entre ellas se encuentra impulsar la Ley de Señas de Identidad Valenciana que, según el líder valenciano, es la manera "de recoger el sentir mayoritario del pueblo valenciano".

También anunció el cambio normativo para la modificación de la Academia Valenciana de la Lengua para que pase a denominarse Academia de la Lengua Valenciana. El consejero de Educación y Cultura, José Antonio Rovira denunció que "no es la primera vez que nos encontramos ante el ninguneo y el menosprecio del Gobierno de España" y lo tildó de "vergüenza" al ser un "peaje pagado a Puigdemont".

Lo Rat Penat pide el cese de Morant

Desde la entidad Lo Rat Penat, sociedad que se dedica a preservar la lengua y la cultura valenciana, se ha pedido la "dimisión" de la ministra por las declaraciones realizadas y la entidad valencianista ha mostrado "la más firme condena" antes estas palabras.

🚨Lo Rat Penat demana la dimissió de la ministra Morant per asegurar que els valencians parlem "català" 🗣️Davant les recents declaracions de la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPV, Diana Morant, en les que ha manifestat que "tots nos… pic.twitter.com/7KUQghyDr1 — LO RAT PENAT (@LoRatPenat_) September 29, 2025

Ha emitido un comunicado en el que lamenta "un menosprecio a nuestra lengua propia y un atentado contra la dignidad y autoestima de los valencianos".