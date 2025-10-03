Diana Morant 'enciende' la procesión cívica del 9 de octubre y tacha de "provocación" que asista Mazón

Carlos Mazón, el presidente de la Generalidad Valenciana, ha confirmado esta semana en la presentación del acto del 9 de octubre, que acudirá a la procesión cívica que se realizará el próximo jueves. Algo que, para la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, es una "provocación" porque, a su juicio, puede que el presidente de la comunidad e "no se adecúe a la verdadera cultura de la ciudadanía valenciana".

Así se ha pronunciado la también ministra de Ciencia e Innovación en declaraciones a los medios de comunicación, aseverando que "Mazón no puede hacer política de verdad porque no pisa la calle ni mira a los ojos a los vecinos y vecinas". Según Morant, el líder del Ejecutivo autonómico "lleva desde el 29 de octubre del año pasado sin salir a la calle" y ahora quiere "intentar manipular la identidad valenciana".

El PSPV y Morant ‘calientan’ el 9 de octubre

El Partido Socialista valenciano está ‘encendiendo’ la festividad de todos los valencianos a través de las declaraciones que están realizando los diferentes miembros de la formación de Pedro Sánchez. Además de Morant, su número 2 y secretario de organización, Vicent Mascarell ha estado envuelto en una polémica en la que acusó a la diputada del Partido Popular Mar Garcerán de tener "la mente sucia". Mar Garcerán tiene Síndrome de Down.

Mazón no pot xafar el carrer ni mirar als ulls als valencians i valencianes. Des del 29 d'octubre està fugint perquè no suporta sentir que ningú el vol com a president. Que ara ens diga que participarà en la processó cívica del 9 d'Octubre és tota una provocació.

Este rechazo a la presencia de Mazón contrapone la actitud de la izquierda de hace unos meses cuando criticó la escasa visibilidad del presidente autonómico en las Fallas de Valencia o en la Magdalena de Castellón. Y ahora, sabiendo que va a acudir a la procesión del próximo 9 de octubre, y va a ‘salir a la calle’, Diana Morant y el socialismo valenciano, lo critican.

Reacción del PPCV

El Partido Popular valenciano ha respondido a los ataques de Diana Morant por boca de su portavoz, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que la ministra está "incitando a la violencia" y que con sus declaraciones quiere convertir el 9 de octubre en "una batalla campal".

Les paraules de Morant sobre la presència de Mazón el 9 d'octubre són surrealistes. Una ministra ha de defensar la institucionalitat de l'acte, no demanar que el president no acudisca i incitar que es produïsca una batalla campal. 🗣️ @JuanFranFines

🔗 https://t.co/mNQmT2OYDK

Concluía Pérez Llorca afirmando que "la agrupación socialista más ‘sanchista’ es la valenciana".