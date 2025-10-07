El Gobierno de Sánchez fracasa en su plan de ayudas a los vehículos siniestrados en la DANA

El Gobierno de España ha vuelto a morir en el intento con los valencianos afectados por las inundaciones de octubre de 2024. En la Comunidad Valenciana, la consejera de Industria, Marián Cano, recordaba que el Ministerio de Industria, liderado por el socialista Jordi Hereu, tenía una dotación presupuestaria de 465 millones de euros y solo se han presentado solicitudes para cubrir un 42% de esta cantidad. Por tanto, desde el Gobierno central no está llegando a toda la población que perdió su vehículo para otorgarle esa ayuda.

La consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha manifestado este lunes en una entrevista concedida a La Razón que la visita a Valencia de Jordi Hereu a un concesionario de Sedaví "constata el fracaso del Plan Reinicia Auto+ del Gobierno de España" ya que se reconoce que el importe abonado por la administración central no ha llegado "ni a la mitad de lo previsto".

Cano señalaba que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "tampoco ha exonerado del pago de impuestos en la compra de vehículos a las personas afectadas". Para el Ejecutivo autonómico esto es indicativo de "hacer caja" y "fracasar en su plan" de reposición de vehículos.

Once meses después, miles de empresas siguen sin cobrar del Consorcio de Seguros. El Gobierno de Sánchez vuelve a dar la espalda a los valencianos. Marián Cano lo dice claro: o pagan ya, o habrá un aluvión de cierres.https://t.co/YuuyPoLq1Y — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) October 6, 2025

El Gobierno del líder socialista aprobó una dotación de 465 millones en ayudas el pasado 28 de noviembre de 2024. Este plan consistía en dar ayuda económica para la adquisición de vehículos que sustituyeran los automóviles, que estaban asegurados y fueron siniestrados por los efectos de la riada.

Detrás de estas ayudas había una serie de requisitos que cumplir. No solo se obligaba a comprar un nuevo transporte sino también "a cierto tipo de vehículo". Y este condicionante se ha visto en el número de solicitudes tramitadas. Más de 39.000 ayudas concedidas y el importe total abonado supera apenas el 42%. Para la consejera valenciana esto "ha sido un estrepitoso fracaso".

La cobertura de la Generalidad

En contraposición, la Generalidad Valenciana ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas por la pérdida de vehículos "para todo tipo de transportes sin condicionarlos a nuevas adquisiciones y sin impuestos", ha aclarado la consejera Cano.

El número total de beneficiarios por pérdida de vehículos que ha contabilizado la administración autonómica es de 85.692 y se han abonado 320 millones de euros. El 95,4% de los valencianos afectados ya han recibido la última ampliación que se anunció sin burocracia ni trámites adicionales.

Con IVA en los vehículos DANA

Como se ha recalcado desde la dirección autonómica en más de una ocasión, desde el Gobierno de España se niega la exoneración o la aplicación del IVA 0 con carácter retroactivo en la compra de vehículos. Por tanto, según ha explicado Cano, la ayuda recibida por la persona que ha perdido su vehículo es "igual o menor que el IVA asociado al precio del vehículo".

Además, teniendo en cuenta la coyuntura actual, el Ejecutivo de Carlos Mazón ya ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) y al Gobierno de España que se habilite un procedimiento extraordinario para dar de baja los vehículos que todavía no se han localizado y así que no se obligue al reintegro de la cantidad recibida.