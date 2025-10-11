El 3 de noviembre de 2024 fue el día en el que el rey de España, Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, acudieron a uno de los municipios, de la 'zona cero', la más afectada por la DANA de unos días anteriores a esa fecha. Sánchez dejó de lado a los valencianos; él y su grupo de escoltas, que obligaron al presidente a dar media vuelta y abandonar el municipio valenciano. Diez meses después, el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha condecorado al inspector al mando del equipo de seguridad de Sánchez la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. Este reconocimiento le acompaña una pensión vitalicia del 10% de su salario.

Sin embargo, el titular de Interior ha condecorado al resto del equipo que sacó a Sánchez de Paiporta con una medalla que no conlleva ese plus económico. Este hecho ha creado mal ambiente entre los miembros de seguridad de Sánchez. Tras lo acontecido en noviembre del año pasado, Interior entregó hace unos días al escolta jefe la Cruz con distintivo rojo, únicamente a él, ignorando la labor del resto de miembros del equipo de seguridad. El motivo estaría vinculado a que este escolta salió de Paiporta con un parte de lesiones, aunque el resto del equipo también sufrió lesiones, por lo que ha cundido malestar en el resto de policías, que han sido condecorados con menor rango.

"Malestar" en el equipo de seguridad

Ciertas fuentes policiales consultadas por el diario ABC afirman este malestar por la "manera muy desigual de reconocer el esfuerzo y el riesgo asumido por estos profesionales". Defienden que hay varios miembros que vivieron "situaciones de peligro aún mayores". Por ello, se ha generado este "profundo malestar" dentro de la comisaría de Presidencia del Gobierno. Otros de los calificativos que han salido a escena son el "uso discrecional y arbitrario" de las condecoraciones. Además, aseguran que se ha cometido una "injusticia" al reconocer a aquellos que se encuentran en "los despachos y no en la calle".

En la comisaría de Presidencia del Gobierno ya se advierte de la desmotivación "a toda una unidad que día tras día protege al presidente en condiciones muy exigentes". Se señala que algunos miembros de la jefatura han sido condecorados cuando no han "participado directamente en las labores de rescate y auxilio".

Composición de la seguridad

La seguridad del Ejecutivo se compone en tres niveles. El primero es la conocida cápsula del presidente, la que actuó en Paiporta. Estos son los escoltas que están al lado del líder de la administración central en sus visitas y desplazamientos. Está compuesto por ocho hombres que se dividen en dos o tres vehículos que acomapañan al del jefe del Ejecutivo.

Hace un tiempo, la cápsula fue reforzada con un nuevo turno de agentes. Esto se realizó en el momento en el que se observó que las calles rechazaban la presencia de Pedro Sánchez y su figura.

Esta decisión fue tomada por la comisaria María Marcos, directora general del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno. Ella define, dirige, planifica, coordina y ejecuta el Plan General de Seguridad del Complejo de la Moncloa y los Planes Integrales de Seguridad que hay que desempeñar con el presidente del Gobierno y su familia.