Colapso del alcantarillado inunda Carcaixent tras fuertes lluvias

La localidad valenciana de Carcaixent sufrió este domingo el colapso del alcantarillado debido a la intensa lluvia registrada en la zona. Según la alcaldesa, Carolina Almiñana, la cantidad de agua caída por metro cuadrado en apenas una hora fue tan elevada que afectó al casco urbano y a las dos grandes avenidas, convirtiendo incluso el mercado en un lago.

Almiñana describió el fin de semana como "duro", ya que el agua no cesaba y resultó complicado su drenaje. Este lunes, el Ayuntamiento trabaja intensamente para limpiar el exceso de aguas fecales y suciedad que ha dejado el colapso del sistema de alcantarillado, tratando de restablecer la normalidad en la localidad.