Abren juicio oral al hermano de Ximo Puig por el cobro de subvenciones de la Generalidad

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia ha pactado esta mañana la apertura de juicio oral contra Francis Puig y, su socio, Juan Enrique Adell Bover por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones de la Generalidad Valenciana y la Generalidad de Cataluña para el fomento del valenciano en los medios de comunicación entre 2015 y 2018. Es decir, el hermano de Ximo Puig, el expresidente valenciano, se sentará en el banquillo por las ayudas recibidas durante la etapa de gobierno del Botánico.

Francis Puig, junto a su socio, será juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia tras acordar la apertura del juicio oral por conseguir "indebidamente subvenciones de la Generalidad Valenciana" para las empresas Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, ambas corporaciones dirigidas por el hermano de Ximo Puig. En el auto, el juez relata que se hizo uso de "facturas falsas, sociedades instrumentales y domicilios ficticios".

'Caso subvenciones' de los Puig

En Libertad Digital se ha informado en los últimos años acerca del caso de malversación y corrupción que asolaba a la familia Puig durante el mandato del PSPV. En el mes de julio, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 4 años de cárcel para Francis Puig por la emisión de facturas falsas y así cobrar las subvenciones del ejecutivo de su hermano. En el año 2023, Francis Puig declaró en sede judicial acerca de las subvenciones que recibían del gobierno catalán, aragonés y valenciano. El hermanísimo del expresidente Puig aseguró en su declaración que "en Cataluña, a diferencia de Valencia" sabían "más o menos, la ayuda por dónde puede oscilar".

La trama de subvenciones de los Puig es algo que viene ya de hace tiempo y que, tras varios años, se le ha abierto hoy juicio oral a Francis y a su socio empresario, Enrique Adell Bover. Para Ximo Puig, tal y como afirmó en el pasado, "el Partido Popular de Valencia es lo más corrupto que he conocido". Francis Puig percibió un total de dos millones de euros en subvenciones para sus empresas de comunicación.

Todo comenzó con la querella del PP

La investigación comenzó con la presentación de una querella en 2019 por parte del Partido Popular contra el hermano del expresidente socialista. Con el paso de los años, las dos productoras han continuado recibiendo subvenciones para el fomento del valenciano.

En el auto, el Ministerio Fiscal y la Abogacía de la Generalidad valenciana —personada como acusación— consideran que los hechos cometidos por Francis Puig relativos a dos empresas audiovisuales con sede en la comarca castellonense de Els Ports suponen un delito de falsedad de documento mercantil y de estafa agravada, además de apropiación indebida, delitos los que responsabiliza también al otro empresario encausado, Juan Enrique Adell Bover.

Según se concreta en el escrito, estos delitos se habrían cometido presuntamente en el ámbito del cobro de subvenciones de los gobiernos autonómicos valenciano y catalán para el fomento del uso del valenciano en medios de comunicación entre los años 2015 y 2018.

Las fianzas fijadas son de 147.589,29 euros para Francis Puig y de 99.614,33 euros para Adell Bover.