Un diputado del PP le espeta a otro de la flotilla: "¡Qué gordito has salido de Auschwitz!"

Las Cortes Valencianas han vivido una intensa bronca al arrancar el pleno por un comentario del diputado popular Manuel Pérez Fenoll dirigido al parlamentario de Compromís Juan Bordera, que se embarcó en la flotilla a Gaza interceptada por Israel. En alusión a las denuncias de supuestos malos tratos de las autoridades israelíes a los tripulantes, que llegaron a aludir a los campos de exterminio nazis, Pérez Fenoll le espetó: "¡Qué gordito has salido de Auschwitz!"

El comentario llegó justo cuando Bordera entraba al hemiciclo entre aplausos de sus compañeros y mientras subía a la tribuna la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero.

La diputada de Compromís Aitana Mas pidió la palabra para censurar el comentario del popular: "Solo por una cuestión de respeto y también de humanidad me gustaría que pudiéramos comenzar el pleno sin hacer afirmaciones como las que acaba de hacer la bancada del PP". La presidenta de Las Cortes Valencianas, Llanos Massó, le recordó que no tenía la palabra y pidió a los diputados que permanecieran "en silencio para que podamos empezar esta sesión". Massó también pidió "respeto a la persona que está interviniendo en ese momento", en alusión a Camarero. "Cada grupo tiene su momento de intervenir. Por tanto, respetemos las intervenciones del resto de los grupos y, en este caso, de la vicepresidenta primera".

En los pasillos, el portavoz de Compromís Joan Baldoví dijo que estas palabras de Pérez Fenoll "dan cuenta de la catadura moral del Partido Popular" y suponen "una falta absoluta de humanidad".

Por parte del PP, su portavoz, Juanfran Pérez Llorca, aseguró que no estaba en el hemiciclo cuando se produjo el incidente y que no había escuchado el comentario de Pérez Fenoll. Al respecto, Pérez Llorca pidió "no agitar la calle" después del "acuerdo de paz" firmado para Palestina. También criticó la "sobreactuación" de la izquierda en torno al conflicto en Gaza.